溫格：曼聯仍有希望奪冠

Image caption 溫格表示不要把曼聯排除在英超冠軍爭奪之外

阿森納主帥溫格表示，不要把曼聯從英超冠軍的爭奪中排除，儘管目前槍手領先對方八分。

曼聯遭遇了24年以來最糟糕的的開局，僅僅在主場拿下了一輪勝利。

「曼聯奪冠無望？當然不，但是10分似乎是個不小差距。」

「他們有優秀的球員，有出色的經驗，他們是一家豪門。」

來自拉拉納的進球幫助南安普敦在老特拉福德1:1扳平曼聯。這樣聖徒坐鎮第六位，並領先莫耶斯的曼聯四分。

而阿森納則在主場4:1痛宰諾維奇，繼續以2分優勢擔任領頭羊，並且在繼首輪負於阿斯頓·維拉之後保持不敗。

溫格說，「如果你有機會的話，你希望一直在競爭中保持領先，但是你今天不能把曼聯排除掉。」

分數優勢

溫格率領槍手在1998年以12分的優勢擊敗曼聯贏得當賽季的冠軍。

「現在說太早了，他們還在冠軍爭奪範圍中。」

「現在的分數優勢相當於三場比賽。這在我們聯賽很容易。」

弗格森退休莫耶斯接替之後，曼聯的狀態就一直令人擔憂。

自首輪4:1戰勝斯旺西後，紅魔就僅僅擊敗過排名墊底的兩支球隊，並輸給了利物浦、曼城和西布朗。

與上賽季同一時段相比，曼聯少拿了七分，而當時他們以20分的優勢奪得了聯賽冠軍。

奪冠希望

BBC球評漢森表示，曼聯的狀態危險，奪冠希望快要破滅。

「談起冠軍頭銜，他們顯然因為賽季初的表現恐怕要失之交臂。」漢森在他的《每日電訊報》專欄上寫道。

「曼聯這段時間表現確實糟糕，現在的差距在於上賽季他們總能在最後時刻翻盤，而如今卻不行。」

莫耶斯坦言在弗格森27年執教拿下38座獎杯後接手確實非常困難。

另外曼聯前射手迪昂·達布林說：「作為一個在老特拉福德、考文垂和維拉效力過的球員，有時候你在下車的時候就輸掉了比賽。球場和球員們的敬畏感太強，對於主帥來說也一樣。」

「現在弗格森走了，對手們就會覺得『等等，我們有機會了』。」

BBC解析

相信與否，本賽季曼聯的轉型是我們年代俱樂部最大一次轉型。

新主帥和執行總監加盟，整個俱樂部都是全新的，其他俱樂部會認為曼聯沒什麼好機會。

（編譯：犁力 責編：顧垠）