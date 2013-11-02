遭喜鵲「咬」穆帥生氣 「屠」金雀雄鷹高歌

Image caption 曼城周六主場狂勝諾維奇。

紐卡斯爾擊敗切爾西讓穆里尼奧感到怒火中燒，曼城狂勝諾維奇展露爭奪英超冠軍的霸氣。

切爾西此前六場連勝、且上場取勝後穆里尼奧「扎入」球迷中間慶祝勝利的光環，在周末的聖詹姆斯公園裏被「鏽蝕褪色」，喜鵲球員高弗蘭和雷米下半場的兩度破門，讓紐卡斯爾2-0完勝豪門切爾西。

上半場掌控住比賽，而且特裏險些進球的切爾西愕然看到，下半場完全成了坐鎮主場的紐卡斯爾的舞台，卡巴耶任意球幫助高弗蘭率先頭球破門。

此後臨近終場時雷米再下一城，讓紐卡斯爾盡掃上周德比敗給黑貓的鬱悶，喜鵲球迷更是如「雨過天晴」般欣喜若狂。

賽前拿穆里尼奧調侃的喜鵲主教練帕度，沒能看到葡萄牙人「翻入」人群「吃耳光」的窘境，他布置的堅實後防和下半場後發制人，讓紐卡斯爾力克英超豪門。

在這場比賽裏，切爾西的核心球員馬塔、奧斯卡和哈薩德，加上托雷斯都顯得英雄無用武之地，而對手紐卡斯爾的陣型自始至終有條不紊。

在失球後，切爾西很快奪回控球權，但缺乏有效突破，讓藍軍未能得手。

不過，似乎史上穆里尼奧也從未在聖詹姆斯公園撈到過任何便宜。

穆里尼奧賽後鐵著臉接受BBC前方記者採訪時說：「我並不是煩悶，而是看到上半場那麼多輕易就能進球的機會竟無一得手，讓我很生氣。」

穆里尼奧說，上半場藍軍面對大好時機卻「想法也來得慢、動作也來得慢」。

他說：「我生氣是有道理的。我的確沒想到在這麼多場比賽一路凱歌下來後，居然會敗在這場比賽上。」

他說：「如果輸給了特別強悍的隊手、或者比賽特別不走運、再或是球員們都使盡渾身解數也就罷了，但我們的球員不是這樣。」

而周六另一家英超豪門曼城在讓門將哈特坐「冷板凳」後，在主場7-0狂勝對手諾維奇，在場上展現了無窮了「殺氣」。

諾維奇球員約翰遜首先自擺「烏龍」揭幕了諾維奇本場的厄運。此後，包括席爾瓦、尼格萊多、阿奎羅在內的七名曼城球員輪番破門，讓曼城奪取本賽季以來最輝煌的聯賽勝利，並把諾維奇「送入」降級區。

佩雷格里尼的曼城球員們繼續主場不敗戰績，展示曼城作為豪門應有的「攻擊型」比賽，讓看台上的曼城球迷血液沸騰。

但賽前，這場比賽的最大談資反倒是本賽季一直場場首發的門將哈特，這場比賽卻坐起了「冷板凳」。

不過，本場替換哈特司職大門的潘特利蒙由於對手「弱爆」，也未能借機一舉揚名立萬。

佩雷格里尼對媒體的解釋是，並不是哈特表現下滑給這名球員「穿小鞋」，而是哈特「需要休息」。

佩雷格里尼說：「讓哈特好好歇歇，對他是有好處的。」

（編譯／責編：孫晨）