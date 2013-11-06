曼城歐冠出線 教練有信心走得更遠

Image caption 曼城在歐洲冠軍杯小組賽中首次闖入淘汰賽階段。

曼城在周二的歐洲冠軍杯小組賽中以5-2大勝莫斯科中央陸軍隊，從而首次闖入淘汰賽階段，教練佩萊格里尼表示，該隊現在有能力擊敗未來比賽的任何對手。

曼城在上兩個賽季都沒有能夠在歐冠小組賽階段出線。內格雷多的帽子戲法和阿圭羅的兩粒進球擊碎了曼城在歐冠比賽中的恥辱。

當被問到曼城是否能夠應對未來的對手，佩萊格里尼說，「我覺得可以。但這也是任何一個球隊都有可能擊敗我們的階段。」

他還說，「我肯定我們的下一個對手並不願意與我們對陣。」

佩萊格里尼表示，「我認為，我們擁有一支很強的球隊，我們的目標是進入下一輪，但這並不是我們唯一的目標。」

他指出，「我不知道這是否讓我們如釋重負，但我們的第一目標就是進入16強。這對於俱樂部來說非常重要。但是我一直認為我們能夠做到。」

佩萊格里尼還說，「我非常高興，因為這是俱樂部在過去兩個賽季都沒有獲得的成績。這來之不易，但是我們是提前兩場比賽就拿到了下一輪的入場券。」

他表示，「我們希望以小組第一的身份出線。」曼城兩周之後會主場迎戰比爾森，12月10日前往慕尼黑進行小組的最後一場比賽。

另外一支英超球隊曼聯卻因浪費機會而與皇家社會隊0-0握手言和，這樣曼聯需要在11月27日與勒沃庫森的比賽中取勝才可以小組出線。

（編譯：林杉 責編：顧垠）