紅魔驅散槍手霸氣 喜鵲乍翅熱刺悲催

Image caption 範佩西借魯尼角球破門，讓曼聯擊敗阿森納。

範佩西進球挫傷槍手領軍英超銳氣，克魯爾封死大門讓熱刺運交華蓋。

2400萬英鎊讓自己身披紅魔戰袍後，範佩西上賽季兩度與老東家遭遇都破門建功，此次荷蘭人照例給了阿森納「致命一擊」。

借魯尼角球，範佩西第27分鐘率先進球，並將這粒進球鎖定為這場「火藥味」十足的比賽的唯一制勝球。

賽前溫格還信誓旦旦地說，範佩西骨子裏還是「阿森納的人」，但荷蘭人在破門時沒有絲毫猶豫與憐憫，而這場比賽的勝利也讓莫耶斯沒有在爭奪本賽季英超途中「掉隊」。

上半場「病殃殃」的阿森納在下半場爆發活力，但英超擊敗利物浦和歐冠擊敗多特蒙德後，阿森納的好運似乎暫時止步。

阿森納到本輪結束依舊借著驕人的開局領跑英超，而這場豪門對決的亮點，注定還是荷蘭人的「獨角戲」。

賽後，溫格在接受BBC前方記者採訪時坦率地說，阿森納球員是「太神經、慌亂」了。

他說：「我們的球員一亂了陣腳，他們在傳球上和進攻上錯誤頻發，而且也沒打出像樣的配合。」

法國人表示，槍手球員在場上的鬥志、狀態「都沒問題」。他說：「我希望從下場比賽開始，我們能東山再起。」

「橙色軍團」的威力在另一場比賽裏也得到「應驗」。

雷米上半場的進球加上喜鵲門將克魯爾死死封鎖住大門，讓熱刺久攻不下後在家門口惜敗。

這名荷蘭門將在白鹿巷的比賽裏整整撲救出熱刺14次射門，創下到目前為止的本賽季英超之最。

紐卡斯爾在整場比賽的進攻上幾乎沒有任何建樹，得益於上半場雷米的首先破門，居然讓喜鵲最終報喜而歸。

面對紐卡斯爾門將克魯爾死死把守的大門，熱刺主帥博亞斯看著自己的球員一波接一波地在喜鵲門前狂轟濫炸，但最終只能望洋興嘆。

荷蘭人本場在門前表現出的霸氣堪稱在英超無人可比，熱刺大將索達多和保羅尼奧的射門都無濟於事。

此後，熱刺球員埃里克森和唐森德的勁射也對克魯爾奈何不得，這名荷蘭球員總共撲救出14次熱刺射門，讓喜鵲主教練帕度稱為「英超最牛的守門員」。

帕度說：「克魯爾絕對是荷蘭頭號門將，但他同時也堪稱英超最棒。」

2006年加盟聖詹姆斯公園的克魯爾在一掃上賽季傷病困擾後，比賽狀態「漸入佳境」。

荷蘭人在賽後對BBC承認，他也認為這場比賽的表現是「職業生涯的巔峰之作」。

在評點這14個撲救時，克魯爾說：「最先撲救出索達多的頭球是最棒的！」他同時盛讚場上的喜鵲隊友。他說：「姆比拉在後防線上都豁出命了，從後防到前鋒，我們的球隊個個都很棒。」

熱刺主教練博亞斯賽後感嘆那麼多次射門竟無一得手，他對BBC表示，熱刺本來應該拿下這場比賽。

他說：「上半場我們讓紐卡斯爾鑽了空子，但總體說來，我們這場比賽算是非常、非常、非常不走運。我們創造了那麼多射門機會，但比賽根本反應不出來。」

博亞斯稱讚克魯爾「表現極佳」，並且「是紐卡斯爾的靈魂、改寫了比賽」。

（編譯／責編：孫晨）