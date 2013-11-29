吉格斯：40歲之後仍想不想退役

Image caption 曼聯老將吉格斯將迎來自己40歲生日。

曼聯老將吉格斯周五（11月29日）將迎來自己40歲生日，但是他卻毫無退役的打算。

這位威爾士球員的整個足球生涯都是在老特拉夫德渡過的，自從在1991年與埃弗頓的比賽中上演處子秀以來，他已經為俱樂部上場953次。

吉格斯說，「我能夠一直在一個俱樂部裏 - 周圍都是好的球員，好的教練，非常幸運。」

他指出，「有時候挺難的，但是我仍然非常享受，只要是這樣，我就會繼續（踢球）。」

吉格斯還說，「我仍然想在每場比賽中有好的表現，希望能夠獲得獎杯，我的重點需要在這上面。」

吉格斯的合同到本賽季末結束，雖然他也兼職做一些執教工作，但他非常希望能夠盡量長時間地踢球。

如果吉格斯再獲得一年的續約合同，而他也同意簽署的話，那麼他在曼聯的時間就會長達24年，他也可能會達到1000次為紅魔上場的紀錄。

吉格斯與貝克漢姆、內維爾兄弟以及巴特都屬於當年同時為曼聯效力的一組球員。他指出，「如果我從一個俱樂部轉會到另外一個俱樂部，我（的足球生涯）現在就會結束了。」

小貝、菲爾·內維爾和巴特在多次轉會後現在已經退役，另外整個足球生涯都在曼聯渡過的加裏·內維爾和斯科爾斯的效力時間也不及吉格斯。

他說，「我很注意自己的身體，並盡量每天都訓練，讓自己可以被選入上場陣容。」

這位中場大將還說，「我盡可能地享受這一切，並盡量給球隊做出貢獻。」

吉格斯已經幫助曼聯獲得了13個聯賽冠軍，四座足總杯冠軍獎杯，四次榮獲聯賽杯冠軍頭銜，兩次問鼎歐洲冠軍杯，還奪得過一次歐洲足聯的超級杯、一次國際杯冠軍以及國際足聯的世界俱樂部杯冠軍。

吉格斯表示，「我真不知道那些小將怎麼想我，當我17歲、18歲的時候，認為31歲就是老人了，而現在我已經40歲了。」

（編譯：林杉 責編：路西）