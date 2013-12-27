羅傑斯出言不慎 英足總進行調查

Image caption 利物浦從領頭羊跌至第四位，賽後羅傑斯批評裁判

英足總將對利物浦主帥羅傑斯進行調查。這位紅軍主帥在1:2負於曼城之後稱主帥李·梅森的執法「恐怖」。

由於斯特林的進球被誤判為越位，羅傑斯非常憤怒，他認為蘇亞雷斯本應該獲得一粒點球。

賽後羅傑斯說：「我很驚訝，我們在曼徹斯特比賽，而裁判就是大曼徹斯特人！」

羅傑斯同時表示「希望利物浦下一場對陣曼徹斯特的比賽不要再來一個曼徹斯特裁判。」

「一切都跟我們作對」

然而英足總的條例規定：不得有言語偏見，不得攻擊裁判的執法公正性，不得進行人生攻擊。

如果英足總要採取任何行動的話，要等到下周進行。

利物浦原本在節禮日開賽前還領銜英超積分榜，卻因為比賽時被曼城反超而跌至第四位。由於阿森納擊敗倫敦對手西漢姆，這樣利物浦暫時落後領頭羊三分，列積分榜第四。

羅傑斯因為斯特林的進球被吹非常不滿，另外蘇亞雷斯在禁區內與萊斯科特糾纏被拉球衫，主帥認為後者應該得到一粒點球。

「下半場蘇亞雷斯本來可以在禁區邊緣得到任意球，然後還應該獲得點球。」

羅傑斯認為來自博爾頓的梅森不應該執法比賽，因為從博爾頓到伊蒂哈德球場僅有16英里。

梅森曾經在伊蒂哈德執教過，當時是2012年1月，利物浦在英超足協杯半決賽1:0戰勝藍月亮，傑拉德攻入點球。賽後曼城主帥曼奇尼對梅森的決定十分氣憤，他認為主裁沒有因為約翰森對萊斯科特的雙腿鏟斷有任何處罰。

前英超裁判格拉漢姆·珀爾評論說：「如果表現不好，裁判會接受你對的觀點。這是比賽的一部分。」

「但是如果有人暗示甚至質疑比賽公正性，觸動操縱比賽這樣的敏感話題，那麼主帥在賽後應該對他們的言論多加小心。」

（編譯：犁力 責編：高毅）