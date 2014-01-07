霍奇森和溫格的雙重打擊

Image caption 沃爾科特的受傷對阿森納和英格蘭是雙重打擊

沃爾科特上周六在酋長球場被擔架抬出，兩天後傳出「小虎」因為膝傷將導致整個賽季報銷並且缺席世界杯。

槍手對陣托特納姆的比賽進行到尾聲，沃爾科特試圖鏟倒羅斯，卻痛苦倒地。他坐上擔架被抬出場地時，還不忘笑著打手勢提醒北倫敦死敵現在比分2:0。

阿森納主帥溫格或許完全沒有預料到如此之壞的消息，從當時小虎的情況來看，最多不過拉扯到十字韌帶，或者是膝蓋被踢傷。所以當宣佈沃爾科特十字韌帶斷裂將缺陣至少六個月時，大家都震驚了。

前英格蘭兼阿森納射手伊安·賴特認為沃爾科特或許永遠也無法從缺席巴西世界杯的噩夢中恢復過來，對於國家隊也是沉重打擊。畢竟24歲正值當打之年，何況目前三獅軍團人才絕非濟濟，不出意外的話，小虎完全可以在國家隊的邊路甚至鋒線坐鎮主力。

2006年德國世界杯，當時的瑞典主帥埃里克森出人意料地將年僅17歲的沃爾科特召入國家隊，不過那次世界杯是小虎的度假活動，隨著英格蘭止步八強，一分鐘沒有上場的沃爾科特與隊友打道回府。

2010年，他卻意外落選了卡佩羅的南非世界杯的陣容，如果能參加下屆世界杯，那時的小虎已經29歲了。

球員目前的情況對於阿森納來說無疑是個巨大損失，對於英格蘭，恐怕更加艱難。

即使在沃爾科特受傷前，阿森納的陣容就已經吃緊。溫格向來在一月轉會期向來謹慎，而且誰有能保證在轉會市場上買到強於小虎的球員，且適用於阿森納？

槍手在冠軍杯16強對戰衛冕冠軍拜仁，「教授」顯然希望引進即插即用的球員，而現實情況是即使簽約優秀球員成功，根據歐足聯規則，極有可能無法出戰歐冠。

目前阿森納的邊路並不寬裕，鋒線只能指望吉魯。波多爾斯基剛剛傷癒歸來，才出現進球苗頭的本特納又傷了腳踝缺陣一個月。既能司職邊路又能打中鋒的小虎缺陣，對於阿森納本賽季衝冠增加了難度。

好在張伯倫即將復出，球員自從揭幕戰受傷後就一直沒有亮相過。這位英格蘭國腳的回歸能夠給溫格和霍奇森帶來安慰。

阿森納有意拜仁的前鋒曼祖基奇，但是絕不可能在冬季轉會期簽約。另外一名傳聞對象馬德里競技的迭戈·科斯塔情況類似，而且兩人的轉會費絕對不菲。

皇馬的莫拉塔是個不錯的租借選擇，不巧主帥安切洛蒂說好了冬季不做生意，溫格只能將球探網撒得更廣。

至於霍奇森，他在2012年歐錦賽揭幕前夕一口氣失去了蘭帕德、卡希爾和巴里三員大將，魯尼還有兩次禁賽。

這一次傷病提前敲門，至少主帥還有時間考慮候選人。熱刺的湯森德是個不錯的選擇，只是目前因為肌腱拉傷還在休養，紀伯倫尚待考察，而南安普敦的拉拉納也躍躍欲試。利物浦的19歲小將斯特林在一系列低迷表現後有所起色，有望成為考慮對象。

霍奇森比溫格幸運的是他的麻煩在六個月之後，而溫格的煩惱就在眼前。

沃爾科特傷病紀錄：

2006-07賽季肩傷

2008年11月隨英格蘭訓練時肩膀脫臼，隨後缺席五個月

2009-10賽季出現肩傷、背傷、膝傷和腱肌拉傷在阿森納僅出場了15次

2011年腳踝受傷缺席三個月

2010年代表英格蘭出戰瑞士以及2013年對陣聖馬力諾時受傷本賽季因為腹部手術缺席了兩個月

（編譯：犁力 責編：顧垠）