阿內爾卡反猶太手勢面臨禁賽

Image copyright Getty Image caption 阿內爾卡（中）因為「反猶太手勢」將面臨最低5場禁賽

一旦英足總確認阿內爾卡反猶太手勢「罪名成立」，將對其施行至少五場禁賽處罰。

這位前鋒在12月28日對陣西漢姆時打入進球後，手觸行了疑似納粹禮而引起渲染大波。

西布朗的贊助商Zoopla甚至因為該事件要求在賽季末與俱樂部結束合同。

阿內爾卡在本周一對埃弗頓的比賽中首發，他在1月23日英國當地時間18點之前都有權對該指控作出回應。

英足總在聲明中稱這位34歲的前法國國腳作出「有侮辱性/或不雅/或無禮/或不恰當」手勢。

聲明還說：「該手勢嚴重侵犯了種族/或宗教信仰。」

禁賽的最低處罰為五場，英足總可以視情況增加處罰力度。

西布朗球迷聯盟秘書長阿蘭·克萊維利說：「如果阿內爾卡因為種族冒犯罪名成立，那麼他必須接受一切處罰。」

「你不能做那樣的事。他知道這場比賽在法國直播，看起來就好像故意所為。如果有人對他扔書，我不會同情他的。」

阿內爾卡曾經效力過阿森納、利物浦、切爾西、曼城、博爾頓和皇馬。一旦遭禁賽，主帥梅爾鋒線定會吃緊——謝恩·朗已經以700萬英鎊轉會費加盟赫爾城。

這位前鋒曾經表示他作出該手勢是為了支持極富爭議的法國喜劇演員狄爾多尼，後者是阿內爾卡的朋友，這個手握上臂的姿勢正是他發明的。法國政府對狄爾多尼的行為非常憤怒，曾嘗試封殺該手勢。

何謂反猶太手勢

該手勢由法國喜劇演員狄爾多尼創造，他稱這是反制度的符號，但是不少人認為這是反猶太手勢，是納粹禮的衍生。

（編譯：犁力 責編：路西）