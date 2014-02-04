薩維奇專欄：穆式戰術擊落藍月亮

Image copyright Getty Image caption 穆里尼奧終結了藍月亮本賽季主場全勝紀錄

薩維奇在BBC的球評專欄裏面分析切爾西在伊蒂哈德球場擊敗曼城一戰。

原以為穆里尼奧會施行擺大巴戰術，一心悶死曼城扼殺比賽。然而從一開始

切爾西就表現出來了強烈的進攻慾望。他們控制了比賽節奏，完美執行戰術，每一個位置每一個球員，打得非常漂亮。

本賽季沒有任何一支球隊在英超聯賽進球趕上曼城。此戰之前他們在主場握有全勝紀錄，然而該場比賽他們並沒有顯示出進球的信心。

穆里尼奧完全抑制了佩萊格里尼的戰術，正如切爾西完全控制了曼城，他們有機會多贏球的。你的球員出色誠然重要，然而陣型和體系更加關鍵。

德米凱利斯的悲劇

比賽一開始，切爾西的求勝慾望比0:0客場戰平曼聯和阿森納時強烈得多，與兩場比賽相比，他們在前場盤踞了更多球員。

穆里尼奧的戰術計劃即：防守上用人數取勝，反攻上以速度見長。

穆里尼奧採用4-2-3-1戰術，雙後腰馬蒂奇和魯伊斯緊貼保護後防，四個球員前突。阿扎爾一般喜歡從左側向中間切入，威廉也經常前往中路與埃托奧和拉米雷斯匯合。

由於費南迪尼奧受傷，佩萊格里尼只能將中後衛德米凱利斯放在中場位置，讓納斯塔西奇防守。

這兩次更換顯然削弱了曼城，德米凱利斯的表現堪稱災難：他既妨礙了隊友進攻，防守切爾西又吃力。

通常，曼城進攻時借助空間快速傳球，有時接隊友傳球僅僅只需觸球一次就能以致命速度殺到禁區。

德米凱利斯在以往的曼城比賽中表現尚可，然而對切爾西完全沒有適應對方的打法，他觸球次數過多，降低比賽節奏。

切爾西前鋒集體壓迫上前，德米凱利斯的糟糕傳球連同缺乏節奏感沒有為他的四名後衛隊友形成任何保護。

他對阿扎爾防守失敗導致切爾西進球，後者在禁區橫行時沒有進行任何追逐，結果伊萬諾維奇得到了進球機會。

但是曼城中場步履艱難的責任都歸咎於德米凱利斯？至少薩維奇不這麼認為。

馬蒂奇和魯伊斯雙後腰

不少人說，球員比陣型重要。但是薩維奇伊蒂哈德看到確是陣型大於球員。

兩支同樣高水凖的比賽，兩位頂級教練，4-4-2的陣型沒有優勢。

曼城在場上的關鍵位置從人數上被切爾西圍剿。

一旦圖雷上前，德米凱利斯需要應付三名切爾西快馬，即使對方沒有進攻時，切爾西前鋒們仍然能在藍月亮半區找到大片空擋。

而再看客隊的四後衛：馬蒂奇和魯伊斯沒有過多支持前鋒，外加阿扎爾、威廉和拉米雷斯經常回撤幫助後衛。

他們三個凍結了席爾瓦，馬蒂奇防住了圖雷，特裏和卡希爾的中後衛搭檔牢牢支撐住後防線。

致命武器阿扎爾

切爾西的中前場球員非常高效，他們防守也非常努力。

阿扎爾與穆里尼奧的體系無縫銜接，他在前場擁有最多跑動自由權，而作為一位紀律性強的球員他清楚什麼時候該參與防守。

如果要在穆里尼奧手下打上主力，你一定要權衡防守和進攻。這場比賽沒有人觸球多過阿扎爾。

他令人熱血沸騰，關鍵出球越來越穩健，一直在折磨曼城的後衛。

看得出他越來越享受足球，享受現在這個位置，他將在關鍵爭奪中扮演越來越重要的位置。

佩萊格里尼兩次對陣切爾西排出兩套陣容，很不幸，兩次都被穆里尼奧打敗了。

（編譯：犁力 責編：路西）