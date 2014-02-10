熱刺反超太妃糖 紅魔難擺脫夢魘

Image caption 最後時刻被墊底球隊扳平，曼聯的歐冠席位變得渺茫

阿德巴約為托特納姆攻入致勝進球，幫助熱刺在積分榜上反超埃弗頓暫列第五，緊跟冠軍杯入場券爭奪的第一集團。

這是謝爾伍德繼任博阿斯之後在9場英超比賽中拿下的第6輪勝果，本場取勝要歸功於阿德巴約，而球員在前任主帥手下僅僅出場過一次。

本賽季一旦阿德巴約進球，托特納姆就沒有輸過比賽。而太妃糖不湊巧的是核心得分手盧卡庫受傷。

本場比賽節奏一度緩慢，但是埃弗頓率先提高節奏，奧斯曼、奈史密斯和米拉拉斯組織進攻為洛里斯製造了不少麻煩。

然而太妃糖一直缺乏一錘定音之擊，到了下半場熱刺開始找到感覺，阿德巴約險些接角球破門，皮球被頂在橫樑上。不過第65分鐘，射手接沃克傳球左腳怒射穿過霍華德，為主隊帶來三分。

本賽季熱刺在領先後還沒有被翻盤或逼平過，不過埃弗頓的表現同樣可圈可點，本輪也僅僅是他們在英超聯賽的第四次失利。

另一方面，本特在傷停補時階段的進球為排名墊底的富勒姆帶來寶貴的一分。曼聯前助理教練穆倫斯丁率領富勒姆重返老特拉福德，並取得了一場平局。

現在看來，任何一支球隊似乎都能在老特拉福德創造奇蹟。斯托克、斯旺西、西布朗還有富勒姆都做到了。

席德維爾在上半場的破門幫助客隊領先，而範佩西和卡裏克的進球似乎為紅魔鎖定了勝局。然而中場替補上場的本特的進球擊碎了主隊的3分期待，也為曼聯的爭四之路再扔下一塊絆腳石。

本場比賽曼聯一共傳中81次，位居2006年以來英超球隊之最，然而僅有18次傳中成功找到隊友。穆倫斯丁自從12月初執教11場比賽，僅僅拿到3場勝利。

對於富勒姆來說，本場比賽極有可能成為他們的賽季轉折點。這支倫敦球隊在上周中足總杯被掙扎於英甲的謝菲爾德聯隊擊敗，信心降至冰點。

然而對於莫耶斯來說，他們本賽季已經在老特拉福德輸掉了5場比賽，距離第四的利物浦已經有9分之差，下賽季的冠軍杯入場券越飄越遠。

穆倫斯丁曾經是弗格森的智囊團之一，紅魔射手範佩西稱讚這位荷蘭人為「世界上最好的教練之一」。比賽結束後，他稱紅魔的戰術非常直接。

「他們一味邊路傳中，我們防守得很好。」

對於紅魔來說，唯一值得欣慰的是馬塔連續第三場上演助攻，範佩西繼續進球，只是紅魔的歐冠之旅愈發艱難。

（編譯：犁力 責編：路西）