莫裏森租借QPR 弗萊徹重返國家隊

Image copyright empics Image caption 西漢姆潛力中場莫裏森

英冠俱樂部QPR即將與西漢姆達成協議，租借對方潛力中場莫裏森93天。

合同有條款規定「鐵錘幫」有權在租借28天後召回球員，正式簽約將在周五完成。

如果租借協議順利，而QPR未能自動晉級，莫裏森可以出戰附加賽。

莫裏森本賽季為西漢姆出場21次，打入五粒進球。這位英格蘭U21國腳是2012年從曼聯加盟的。球員最近一直都未能躋身一線陣容，他表示：「我只想踢球，我只希望不斷證明自己。」

「我在這兒的目標是讓俱樂部升級成功。」他說：「我是來幫QPR的。」

QPR目前在英冠排名第四距離第二位的伯恩利四分。

Image copyright sns Image caption 弗萊徹將再次身披蘇格蘭戰袍

另一方面，戰勝了病魔的弗萊徹重返蘇格蘭國家隊，並進入下個月友誼賽對陣波蘭的大名單。

這位30歲的曼聯中場最後一次身披國家隊戰袍是在2012年。

弗萊徹代表蘇格蘭出場過61次，他表示非常期待重返國家隊。

蘇格蘭主帥斯特拉坎非常興奮，他說：「在聖誕期間看到他重返足壇真是太好了。」

「我們應該從長遠看。我觀看他踢球，他的激情一點兒也沒有減少，也絕對不會減少。」

「能夠帶他回來簡直太棒了。」

蘇格蘭將在3月5日前往華沙與波蘭踢友誼賽，他們在上一場國際賽事中戰勝了挪威。

2016歐錦賽抽籤將在周日進行，蘇格蘭上一次進入大賽決賽圈還要追述1998年。

（編譯：犁力 責編：董樂）