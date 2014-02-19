莫裏森租借QPR 弗萊徹重返國家隊
英冠俱樂部QPR即將與西漢姆達成協議，租借對方潛力中場莫裏森93天。
合同有條款規定「鐵錘幫」有權在租借28天後召回球員，正式簽約將在周五完成。
如果租借協議順利，而QPR未能自動晉級，莫裏森可以出戰附加賽。
莫裏森本賽季為西漢姆出場21次，打入五粒進球。這位英格蘭U21國腳是2012年從曼聯加盟的。球員最近一直都未能躋身一線陣容，他表示：「我只想踢球，我只希望不斷證明自己。」
「我在這兒的目標是讓俱樂部升級成功。」他說：「我是來幫QPR的。」
QPR目前在英冠排名第四距離第二位的伯恩利四分。
另一方面，戰勝了病魔的弗萊徹重返蘇格蘭國家隊，並進入下個月友誼賽對陣波蘭的大名單。
這位30歲的曼聯中場最後一次身披國家隊戰袍是在2012年。
弗萊徹代表蘇格蘭出場過61次，他表示非常期待重返國家隊。
蘇格蘭主帥斯特拉坎非常興奮，他說：「在聖誕期間看到他重返足壇真是太好了。」
「我們應該從長遠看。我觀看他踢球，他的激情一點兒也沒有減少，也絕對不會減少。」
「能夠帶他回來簡直太棒了。」
蘇格蘭將在3月5日前往華沙與波蘭踢友誼賽，他們在上一場國際賽事中戰勝了挪威。
2016歐錦賽抽籤將在周日進行，蘇格蘭上一次進入大賽決賽圈還要追述1998年。
（編譯：犁力 責編：董樂）