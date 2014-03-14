莫耶斯前心理諮詢師全方位解析

Image copyright AP Image caption 本賽季對莫耶斯來說是一個嚴峻考驗

大衛•莫耶斯的前心理諮詢師邁克爾•菲尼根在其執教普萊斯頓和埃弗頓期間幫助他緩解壓力。

曼聯在未來10天將面對一系列重大比賽：包括曼徹斯特德比、冠軍杯第二回合還有周日對陣老對手利物浦。菲尼根在接受BBC採訪時全方位解析莫耶斯。

「莫耶斯從不急功近利」

「我很了解莫耶斯，我至今沒有改變對他的看法。他絕對令人稱讚，但不是一蹴而就的類型。」

「你要給他時間摸索、理解。他就是這樣的人。我相信埃弗頓主席肯賴特會說——莫耶斯在古迪遜公園的頭幾年不容易，因為他需要先適應。」

「如果你做不到，就不要讓他幹。」

「莫耶斯必須堅守信念」

「這是曼聯俱樂部。你的言行將被無限放大。你的一舉一動都將受到監督。在埃弗頓本色體現固然不錯，但是在曼聯要艱難得多。」

「我知道，如果你輸了比賽，有兩百萬人會上推特評頭論足。你可以放棄己見，違背自己的意願行事。」

「他能做到的。他有實力留在那裏，而且值得留下。」

「莫耶斯必須有領袖表現」

「有時候你必須做一位強有力的領導人，挺身而出。他必須清楚，不管出現什麼難事兒，都不能離開軌道。」

「這是對莫耶斯領導能力、個性和信念的真正測試。你不能在一家大球會每隔五分鐘就改變一次方向。這樣沒人會買你的帳。大家都傾向穩定。」

「領袖氣質體現在你的一舉一動中：比如你停車的方式，以及大家都在吃飯時盯著你走進餐館的方式。領袖氣質潛藏在你的一言一行當中。」

你不能戴上塑料面具。你不能心存焦慮但是裝作安然無事。在我看來，一切都需要自然流露。這不是戰術而是支撐。

「曼聯關鍵人物需要幫助莫耶斯」

「現在他正在適應一個全新的環境。他所處的位置目前來看算得上是體育界最受關注的。」

「前主帥弗格森、前執行總監大衛•吉爾、格雷澤家族和現任執行總監伍德華德需要做的事情很多。」

「他們可以應付媒體。他們在看台上要直接或間接控制自己的言行。」

「如果是我的話，我會對這些人說：可以幫我一個忙嗎？每次你出現在公眾場合的時候，你的行為可否跟我們商議好的一致？」

「弗格森就做得很好，他在看台上從來沒有給記者機會——從來沒有雙手遮面表示出沮喪，我希望看到更多的高層像弗格森這樣對他人尊重。」

「消極念頭沒有時間」

「你也許會禁不住說：『如果下幾場比賽表現不好，會發生什麼？』這就陷入了消極漩渦。」

「你應該說：「我們進入賽季尾聲，無需多問，我們要為下賽季做凖備。」

「如果你告訴小孩：不要從自行車上摔下來，他肯定會摔下來。」

「大衛需要在自己的方向中保持積極。事情沒有向他期待的那樣進展順利，這又怎麼樣？」

「我想知道他下一場比賽，下一個決定是什麼。我還想知道他在未來的三個月作出什麼決定。他必須堅持自己的方向。」

（編譯：犁力 責編：顧垠）