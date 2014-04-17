卡迪夫：陣容洩密 賽果當無效

Image copyright PA Image caption 一旦調查屬實，水晶宮恐將被扣去三分

本月初卡迪夫主場0:3負於水晶宮，賽後威爾士方面出具了一封信件稱比賽結果應該判無效，而BBC見過信件內容。

這份信件通過俱樂部律師提交至英超，他們稱水晶宮主帥普利斯知道競技總監穆迪嘗試在比賽之前得到卡迪夫的首發名單。

俱樂部聲稱他們有穆迪獲得首發名單的證據，認為這違法了聯賽規則。普利斯在接受BBC採訪時否認了這一說法。

英超方面確認將對該事件進行調查，一旦證據確鑿，水晶宮會被扣去聯賽三分，這對這支南倫敦俱樂部和其他保級球隊都將產生巨大影響。

卡迪夫認為穆迪在比賽開始之前拿到了俱樂部首發名單機密。他們指控普利斯早早獲得了首發名單。

穆迪已經公開否認了奪得卡迪夫首發名單的消息，而普利斯在接受BBC採訪的時候拒絕對此事作出評論。

穆迪曾是卡迪夫的前雇佣總監，他在4月3日，也就是對老東家比賽兩天之前致電給卡迪夫的比賽分析師恩達·巴倫。電話內容為要求巴倫幫忙弄到首發名單。

儘管巴倫稱自己沒有提供首發信息給穆迪，而且他已經離開了俱樂部。卡迪夫方面稱穆迪是他違法合同的誘因。

卡迪夫稱穆迪在4月4日，也就是比賽1天之前通過其他渠道獲得了首發名單。該消息的來源是穆迪和巴倫的後續通話——水晶宮競技總監告訴後者，他已經得到了首發名單。

然而更戲劇化的事件還在繼續上演，穆迪在比賽一天前將對手的首發名單錯發給了博爾頓主帥弗里德曼。弗里德曼因為是索爾斯克亞的朋友，所以警告挪威人說首發陣容被洩露了。而穆迪的短信顯示：卡迪夫球員古納爾森是消息來源。

該短信內容如下：「從古納爾森直接得來，他們打4-4-2 馬沙爾、KTC、考爾克、特納、泰勒、達利、梅德爾、穆奇、扎哈、坎貝爾、瓊斯。」

而這正式卡迪夫派出的首發陣容，與3月29日相比有三處變化。

而「藍鳥」方面則稱他們不知道是誰給了穆迪信息，所以他們要英超調查究竟誰是洩密者。

（編譯：犁力 責編：尚清）