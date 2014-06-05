斯科爾斯：皮爾洛能夠摧毀英格蘭

Image copyright Getty Image caption 斯科爾斯希望英格蘭對皮爾洛進行一對一盯防

英格蘭將在6月14日世界杯首場比賽迎戰意大利，斯科爾斯警告三十軍團不要低估了皮爾洛的實力。

兩軍在2012歐錦賽交鋒時皮爾洛主導了比賽。這位前曼聯傳奇表示維爾貝克應該對其實行一對一的盯防。

斯科爾斯稱讚皮爾洛為世界上最好的組織型中場：「給他時間，他會摧毀你的。」生薑頭如是說。

英格蘭在2012歐錦賽八強0:0與意大利握手言和之後，點球大戰2:4失利出局。

斯科爾斯表示英格蘭教練組都知道皮爾洛的威脅力，同時提醒他們不要犯同樣的錯誤。

「我們當時完全沒有引起重視，」他說，「皮爾洛不是運動型的球員，但是他跑動距離達到11.58公里，高於任何英格蘭球員。」

「他的傳球次數也高於首發的四名英格蘭球員。（131次）」

斯科爾斯同時提醒，曼聯在2010年冠軍杯對陣AC米蘭時，對皮爾洛的盯防戰術起了作用。

當時主帥福格森啟用樸智星看死了這位意大利中場。紅魔在老特拉福德4:0戰勝紅黑軍團，最終以7:2的總比分晉級16強。

「樸智星是防守皮爾洛的最佳人物，他幾乎沒有給他出球機會。」斯科爾斯說，「你可以看得出當時最後皮爾洛非常沮喪。」

「我們需要英格蘭的樸智星。必須要一名英格蘭球員盯防他。」斯科爾斯說。

「在陣容當中，維爾貝克合適——他善於防守能偷球，這也是個大膽的決定。這樣英格蘭能通過防守皮爾洛加強創造力。」

皮爾洛數據

2013-14和2012-13兩個賽季創造了任意球記錄，分別打入四球和五球。

於尤文圖斯三個賽季助攻26次，比老婦人其他球員的記錄至少高出10次。

2014世界杯預選賽助攻五次，高於其他任何意大利球員。

皮爾洛談對陣英格蘭:

「對陣英格蘭向來任務艱巨，但是也充滿期待，不論是在世界杯還是歐錦賽。這是小組賽的第一場，非常艱難也很重要。因為在過去兩年湧現了不少新面孔，所以英格蘭會大不一樣。最好的球隊並非總能晉級的。」

（編譯:犁力/責編：董樂）