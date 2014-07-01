世界杯：喀麥隆調查假球醜聞

Image copyright Image caption 喀麥隆足協將對假球指控進行調查

喀麥隆足協將對假球指控進行調查——有消息稱共有七名國腳在本屆世界杯染指假球。

該指控來自德國一家報紙，他們稱在新加坡有人對比賽進行了操控。

喀麥隆小組賽三場皆負打道回府，其中包括4:0負於克羅地亞一場。當時喀麥隆球員宋在無球情況下對無故對曼祖基奇犯規被罰下場，而艾科圖和穆坎迪奧則發生內訌。

來自喀麥隆足協的聲明稱：「最近來自對喀麥隆2014世界杯小組賽三場比賽的假球指控，尤其是對克羅地亞的比賽，以及『國家隊中的七個壞蘋果』不代表我們對國際足聯行為凖則的實施，對國家榮譽的信仰以及價值凖則的宣傳。」

「我們會在最短時間內盡一切努力解決問題。」

國際足聯沒有對該事件做出任何回應，不過他們表示：「國際足聯的比賽真實性高於一切，我們對操控比賽的指控態度非常嚴肅。」

在喀麥隆前往巴西之前，有七名球員要求支付獎金在先，否則拒絕上機。最終足協與球員達成妥協，但是球隊延誤了幾乎一整天才登機起飛。

球隊在小組賽0:1負於墨西哥，接著0:4負於克羅地亞，最後1:4被東道主巴西擊敗。

喀麥隆主教練飛芬克在對陣克羅地亞之後告訴法國隊報；「有的球員行為非常糟糕，所以我們丟了四個球。」

「我知道10人迎戰很難，但是這不是丟分的理由。」

「有些球員的行為令人非常不滿，即使我們還在11人迎戰的時候，（行為）也難以令人接受。」

（編譯 犁力／責編：尚清）