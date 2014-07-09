世界杯：魯伊斯為慘敗道歉

Image copyright Image caption 魯伊斯賽後留下眼淚，他向巴西人民道歉

巴西世界杯半決賽1:7慘敗於德國，賽後不少巴西球員留下了傷心的眼淚。

由於蒂亞戈·席爾瓦累積兩場黃牌停賽，大衛·魯伊斯帶上隊長袖標，後者向巴西民眾道歉。

東道主在上半場29分鐘就0:5落後。魯伊斯說：「他們比我們強。這是非常悲哀的一天，但是也是我們汲取教訓的一天。」

「我向巴西所有人民道歉。我只想看到他們的笑容。」

門將切薩爾認為隊友們就像停電了一樣集體崩潰，這場失利令人無法理喻。

這位巴西門將說：「我們到半決賽之前一切都很美好。」

「球員們都凖備道歉，但是我們必須接受現實：德國很強大。」

魯伊斯今年夏季轉會早些時候以4000萬英鎊轉會費從切爾西加盟巴黎聖日耳曼，因為他的失誤沒有盯住穆勒造成了第一個失球。

BBC名嘴漢森在球員時期曾隨利物浦三次奪得歐洲杯冠軍，對於魯伊斯的表現，漢森評價說：「魯伊斯的表現是他職業生涯中最糟糕的一場，看到他下場時滿臉眼淚，我還是替他難過。」

賽後巴西主帥斯科拉里為這場慘敗承擔責任，他在2002年帶領巴西奪得世界杯冠軍。他說：「從此以後，我將作為一個輸了1:7的教練被人記住，但是我在接手這份職務的時候知道其中的風險。」

「首發和戰術都是我安排的，這是我的選擇。」

巴西潰敗

巴西從未在世界杯任何賽事失球五個以上。（他們在1938年世界杯6:5擊敗波蘭）

這場比賽追平了巴西足球史上最大的比分差（1920年0:6負於烏拉圭）

這是自1938年以來巴西第一次輸掉半決賽

世界杯半決賽上最懸殊分差為1954年德國6:1擊敗奧地利

（編譯：犁力/責編：董樂）