爭議短信曝光 卡迪夫前主帥被迫道歉

Image copyright PA Image caption 前卡迪夫主帥馬凱被指有種族歧視之嫌

前卡迪夫主帥馬凱因為在執教期間發出過有「不尊重他人文化」的短信而道歉。

馬凱向 「藍鳥」前雇佣總監穆迪互發過有關種族歧視、性別歧視和同性戀歧視的短信。

雖然馬凱本人則稱短信內容純屬「友好的短信段子」，但是，聯賽主教練協會在發出的聲明稱中稱：「如果馬凱在冒犯了任何人，那麼他應該誠意道歉。」

馬凱和穆迪兩人都在上賽季被俱樂部掃地出門，俱樂部向英足總提交了一份瀆職解雇報告。

「卡迪夫搜尋了上萬條短信，其中有兩條為馬凱發出，俱樂部稱短信內容令人遺憾並對他人文化缺乏尊重。」

該聲明還稱：「其中兩條短信是馬凱在私底下發出的，他當時倍感壓力所以用友好的短信段子形式向朋友傾訴」。

馬凱認為短信的內容被嚴重扭曲解讀，另外，聯賽主教練協會表示在俱樂部搜查的上萬條短信和7萬多份文件中，尤其是當事人在身負巨大壓力之下，難免有一兩條言語欠妥。

馬凱短信內容：

「他是一條蛇，基佬蛇。不能相信」——對象為俱樂部一名官員

「裏面沒幾張白人面孔，不過值得考慮」——談轉會簽約目標

「加油，肥菲爾，別像猶太人一樣眼看著錢從指尖溜走。」——談足球經紀人菲爾·史密斯

馬凱、穆迪、卡迪夫和水晶宮事件