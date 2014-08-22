爭議短信曝光 卡迪夫前主帥被迫道歉
前卡迪夫主帥馬凱因為在執教期間發出過有「不尊重他人文化」的短信而道歉。
馬凱向 「藍鳥」前雇佣總監穆迪互發過有關種族歧視、性別歧視和同性戀歧視的短信。
雖然馬凱本人則稱短信內容純屬「友好的短信段子」，但是，聯賽主教練協會在發出的聲明稱中稱：「如果馬凱在冒犯了任何人，那麼他應該誠意道歉。」
馬凱和穆迪兩人都在上賽季被俱樂部掃地出門，俱樂部向英足總提交了一份瀆職解雇報告。
「卡迪夫搜尋了上萬條短信，其中有兩條為馬凱發出，俱樂部稱短信內容令人遺憾並對他人文化缺乏尊重。」
該聲明還稱：「其中兩條短信是馬凱在私底下發出的，他當時倍感壓力所以用友好的短信段子形式向朋友傾訴」。
馬凱認為短信的內容被嚴重扭曲解讀，另外，聯賽主教練協會表示在俱樂部搜查的上萬條短信和7萬多份文件中，尤其是當事人在身負巨大壓力之下，難免有一兩條言語欠妥。
馬凱短信內容：
「他是一條蛇，基佬蛇。不能相信」——對象為俱樂部一名官員
「裏面沒幾張白人面孔，不過值得考慮」——談轉會簽約目標
「加油，肥菲爾，別像猶太人一樣眼看著錢從指尖溜走。」——談足球經紀人菲爾·史密斯
馬凱、穆迪、卡迪夫和水晶宮事件
- 2010年5月： 馬來西亞億萬富翁陳志遠收購卡迪夫成為老闆。
- 2011年6月：主帥大衛•瓊斯被解職，馬凱接任。
- 2012年5月：陳志遠不顧反對將卡迪夫傳統藍色球衫變成紅色， 將藍鳥標誌改為紅龍。
- 2013年4月：馬凱率領卡迪夫以英冠頭名晉級英超，他們46場比賽拿到87分。
- 2013年10月：球員雇佣總監穆迪被停職，俱樂部稱其轉會操作超過了1500萬英鎊預算。
- 2013年10月：球員雇佣總監穆迪被停職，俱樂部稱其轉會操作超過了1500萬英鎊預算。
- 2013年10月：馬凱和陳志遠進行了長達五個小時的會談。有傳聞稱自穆迪離開後，兩人關係進一步惡化。
- 2013年13月：卡迪夫0:3負於南安普敦，馬凱被炒魷魚。當時藍鳥以一分之差名列倒數第四位，正好位於降級區之上。
- 2014年1月: 索爾斯克亞入主卡迪夫並簽約12個月合同。
- 2014年4月：卡迪夫想英超投訴水晶宮，稱對方竊取首發陣容
- 2014年5月：卡迪夫0:3負於紐卡斯爾鐵定降級
- 2014年5月：2014年5月：馬凱和穆迪因為解職的原因向老闆陳志遠道歉。
- 2014年8月：英足總要求卡迪夫出示瀆職截至證據。
- 2014年8月：馬凱成為水晶宮主帥熱門候選卻因為在卡迪夫被瀆職被曝光造成落選，隨後穆迪辭去水晶宮競技總監職務
（編譯：犁力 責編：顧垠）