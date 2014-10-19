英超焦點：捲土重來 太妃糖式救贖正在上演

Image copyright BBC World Service Image caption 埃弗頓小將巴克利現在是古迪遜公園的中流砥柱。

12年前的今天，一個不滿17歲的小胖子用一腳驚世駭俗的遠射打破了阿森納30場不敗的紀錄，同時也成為當時最年輕的英超聯賽進球者。

「記住這個名字！韋恩·魯尼！」解說員激動地喊道。要記住這個名字並非難事，如今，他已經成為現役英格蘭頭號球星，曼聯和英格蘭國家隊的雙料隊長。當年故事的發生地是古迪遜公園；而發掘並培養了這個呆頭呆腦的利物浦郊區小伙兒的球隊叫做埃弗頓。

昨天，羅斯·巴克利傷癒復出，率領太妃糖三球橫掃阿斯頓維拉。又是一個前途無量的默西塞德小伙，又是古迪遜公園，又是這身藍衣。這便是埃弗頓的神奇之處。

頂級聯賽奪冠紀錄哪家強？很多中國球迷恐怕只能想到曼聯、利物浦和阿森納，卻不知道僅次於這三家俱樂部的是曾經九次問鼎英格蘭頂級聯賽冠軍的埃弗頓。這家擁有136年漫長歷史的默西塞德球隊在英格蘭足球史上扮演了不可忽略的角色：從1888至今的116個賽季中，埃弗頓僅有4次缺席頂級聯賽，是參加頂級聯賽次數最多的英格蘭球會。

太妃糖隊史上的三次黃金時代出現在上世紀20-30年代，60年代，以及80年代。默西塞德雙雄在80年代幾乎統治了英甲積分榜的頭兩位。海瑟爾事件後的英格蘭俱樂部歐戰禁令給如日中天的兩隊帶來重創。

而1992年英超聯賽成立之後，由於財力不足和運氣不佳，埃弗頓進入了換帥頻繁，戰績慘淡的混沌時代，險些葬送他們自1954年至今的不降級紀錄（連續第61個賽季參加英格蘭頂級聯賽，僅次於阿森納）。

Image copyright BBC World Service Image caption 巴克利在英超中的精彩表現，引發其它豪門的覬覦之心。

在關鍵時刻拯救他們的人，正是上賽季被曼聯球迷罵得一無是處的蘇格蘭人大衛·莫耶斯。2002年3月，38歲的少帥莫耶斯臨危受命，開始了他長達11年的埃弗頓生涯。他在當季率隊成功保級，第二個賽季便把球隊帶回了積分榜上游。此後，埃弗頓三次重回歐洲賽場，並於2009年打進足總杯決賽。

莫耶斯為埃弗頓留下的最大財富是慧眼識珠的球探和良好的青訓體系。在經濟實力與頂級豪門差距巨大的情況下，他們不僅能夠穩住積分榜上游的位置，而且得以逐步提升。

12年前，正是剛剛執掌球隊不久的莫耶斯在青年隊中發現了16歲的魯尼。而他的繼任者馬丁內斯入主球隊時則得到了巴克萊、斯通斯等又一代本土新星。在外資、外援大量湧入的大時代背景下，這家老牌豪門傳承了英式打法和本土血脈。

而這位在斯旺西成名的西班牙新帥則給這家英倫烙印深刻的老店恰到好處地加入了拉丁派的細膩和威爾士的韌性。上賽季的埃弗頓可謂表現驚艷，在重返歐戰的同時取得自1987年奪冠以來的最高積分，甚至差點搶走「爭四狂魔」阿森納的聯賽第四寶座。

今夏，太妃糖在轉會市場上買斷盧卡庫和巴里，免簽埃托奧，引進貝西奇，可見其雄心勃勃。同時，他們也沒忘掉一如既往地收入一批「小鮮肉」。然而，開局的艱苦賽程讓他們始料未及。板凳深度不足和防線老化的問題在多線作戰和連續傷病的情況下暴露無遺。

5輪比賽13個失球讓人簡直不忍直視。不過，馬丁內斯並未因此自亂陣腳。在一系列的調整後，埃弗頓的狀況逐漸取得了好轉。國際比賽日休賽期給了他們絕好的喘息之機。隨著巴克利和科爾曼的復出，本周的這場完勝宣示了埃弗頓的回歸。

Image copyright BBC World Service Image caption 沒有「燒錢」本事的埃弗頓卻總能穩健地在英超提升和鞏固自己。

對於他們而言，利用接下來幾輪相對輕鬆的賽程爭取多搶分，並在下個國際比賽日前回到積分榜上半區，甚至前8名，將是球隊最重要的目標。

而另一支期待復興的傳統強隊阿斯頓維拉本賽季的狀況似乎與埃弗頓正好相反。他們的精彩開局引來一片叫好。然而在前3輪搶到7分後接連遭遇上賽季前五名的恐怖賽程。本輪埃弗頓3-0戰勝維拉的比賽可能成為太妃糖的里程碑，卻不一定成為維拉的分水嶺。

在挺過了這段艱苦賽程後，蘭伯特的球隊完全有能力在面對中下游球隊時找回之前的沉穩和高效。

本輪其他重要賽事中，第一集團的切爾西和曼城繼續高歌猛進。包攬上月最佳教練和最佳球員的南安普頓則讓人們已經從刮目相看變成了目瞪口呆。他們在主場八球狂勝桑德蘭，把可憐的黑貓推進了不可預知的深淵。

阿森納倚仗桑切斯的個人能力最後時刻逼平戰術上幾乎毫無失誤的赫爾城，證明了豪門底氣和球星作用的重要性。

就在人們感嘆這場比賽的戲劇性時，利物浦和QPR上演了一場絕殺、反絕殺、再絕殺的絕境瘋狂，紅軍終於拿下久違的三分。

足球場上總能上演一些讓再好的編劇都自嘆不如的精彩故事。若非親眼所見，實在難以想像。

在英超聯賽中，幾乎每周都有這些各不相同，卻同樣絕妙的劇情上演，而這正是我們熱愛英超甚至熱愛足球的原因。