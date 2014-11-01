喜鵲迎春紅軍欠進球 槍手連勝老雷難心服

Image copyright BBC World Service Image caption 巴洛特利雖然非常努力踢球，但加盟紅軍後依然尚未在英超攻入一球。

本來烏雲壓頂的喜鵲主帥帕度四連勝後撥雲見日，阿森納終於實現兩連勝，而穆里尼奧對擊敗QPR並不滿意。

「蕭牆禍起」的紐卡斯爾突然成為強隊「剋星」，喜鵲球員古鐵雷斯在上周破門擊敗熱刺後，此次在家門口面對紅軍再度發威。紐卡斯爾擊退強敵利物浦，並以一分差距暫居其後。

上賽季幾乎攻無不克的利物浦似乎被踩了「急剎車」，和英超領軍的切爾西的差距不僅越拉越遠，而且和自己上賽季同期表現也少賺六分。

紅軍的後防現在成了羅傑斯最頭疼的大問題。利物浦在過去12場比賽裏，只有一場沒被灌進球。同時，前鋒線也無法讓這位紅軍主帥省心。走了蘇亞雷斯，巴洛特利的到來雖然讓外界看是一步「險棋」，但羅傑斯還標榜「風險可控」。不過，現在場外無事的巴洛特利，在場上也無事。

Image copyright BBC World Service Image caption 巴洛特利自投奔利物浦以來，一直在英超比賽裏沒有建樹。

數據顯示，雖然巴洛特利在杯賽上已攻入兩球，但在參與過的八場英超比賽裏，沒一球入網。

不可置疑，巴洛特利在比賽裏使出「吃奶的勁」，但紐卡斯爾編織的防線居然將他「鎖死」。

其他利物浦球員雖然也想進球，但畢竟進球的功夫不到家，僅有斯科特爾和庫迪尼奧的頭球有些威脅，還均被沒收。

近些天斗敗熱刺和曼城的紐卡斯爾突然「殺氣附體」，在聖詹姆斯公園場上士氣壓人。在組織多次進攻後，古鐵雷斯終於打破僵局，一球讓紅軍敗走麥城。

喜鵲主帥帕度賽後和BBC調侃說：「今晚城裏的氣氛一定精彩，我說不定也要進城露一臉，我已經有很長時間沒敢在大街上露面了。」

Image copyright BBC World Service Image caption 紐卡斯爾柳暗花明，在擊敗熱刺後，周末在家門口讓利物浦嘗到苦果。

Image copyright BBC World Service Image caption 紐卡斯爾球迷借萬聖節在看台上調侃主教練帕度，高舉的牌子上寫著「帕度得到死人支持」。

他說：「這就是紐卡斯爾，整個城市的空氣和情感都和足球聯繫在一起。」

曾經墊底多時的紐卡斯爾終於柳暗花明，並在過去六場比賽裏奪取11分，棲身到英超中游。

帕度說起話來還很謹慎。他說：「我不會妄想勝利一個連一個，但我知道我們有能人。這兒的氣氛就這樣，運氣不好的時候，球迷們會鐵定讓你感受到；運氣好時，球迷也會鐵定讓你感受到。」

利物浦主教練羅傑斯賽後向BBC形容這場比賽是「苦澀的失望」。

他說：「雖然我們控球率高，但總不得手，而且總輕易丟球。」

但羅傑斯堅持表示，球員們「絕對都盡全力了」。

Image copyright BBC World Service Image caption 桑切斯繼續成為阿森納的進球機器，伯恩利門將西頓無法阻擋飛入面前的皮球。

Image copyright BBC World Service Image caption 沃爾科特自一月份以來首次出場，溫格希望他能由此盡快恢復狀態。

阿森納在3-0大勝弱旅伯恩利後，終於在本賽季實現連勝，而伯恩利繼續無緣嘗到勝利滋味。

桑切斯頭球開局、並且最後一分鐘收尾，錢伯斯在此之間攻入的角球也記入他走出青年隊的第一球。

智利人繼續成為槍手場上的「火藥筒」，並同時給其他隊友創造進球機會。

雖然伯恩利在比賽裏大比分失利，但其門將西頓在槍手輪番進攻下，多次精彩救險，並封堵住諸如維爾拜克、波多爾斯基的破門企圖。

溫格賽後對BBC表示，勝利歸功於「耐心」、和阿森納「自身的品質」。他說：「能保持沒被進球很重要，最終我們奪取比賽勝利。」

法國人評價桑切斯的表現「高超」。他說：「桑切斯不僅品質超群，而且勇於負責。他戰鬥不止、還能屢屢得手，這正是你期望從頂級球員身上獲得的品質。」

沃爾科特在無緣比賽十個月後，首次在第80分鐘替補出場。

Image copyright BBC World Service Image caption 哈薩德點球命中，並在過去八次點球中次次得手。

切爾西也在主場斗敗對手，但2-1戰勝QPR的成績讓穆里尼奧高興不起來。

他對BBC說：「我看這場比賽一點兒也不高興。」

他稱讚QPR的防守組織得很好，而切爾西「並沒有連貫地表現好」。

他說，就切爾西的品質而言，戰勝QPR是應該的。但就球員表現來說，他「並不滿意」。

不滿意的同時還有QPR主帥雷德納普。他對BBC說，QPR至少該撈到一分。

他說：「和切爾西較量肯定難於上青天。他們有那麼多超牛的球員，而且能力和力量都超強。」

雷德納普說：「老天爺就應該看在我們面對英超最厲害的球隊時沒嚇癱在地，就該給我們一分。」

（編譯／責編：孫晨）