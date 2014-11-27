紅軍命運「仍掌握在自己手中」

Image copyright Image caption 利物浦主帥羅傑斯慶幸紅軍命運仍然掌握在自己手中

利物浦主帥羅傑斯因為冠軍杯的命運仍掌握在自己手中而感到欣喜。

紅軍在比賽的最後時刻被保加利亞冠軍盧多格雷茨扳平比分定格在2:2，不過如果他們在下一輪主場戰勝巴塞爾仍然有機會晉級16強。

「我們進入下一輪的命運在自己手中，我已經很高興了。」羅傑斯說。

「很高興最後一場面對我們的球迷能擁有主動權。」

紅軍在闊別冠軍杯五年之後以上賽季英超亞軍的身份殺回。他們在B組五輪較量過後僅僅拿下了一場勝利，但是如果下一輪主場戰勝巴塞爾就能與衛冕冠軍皇馬攜手出線。

勞倫森在BBC廣播五台作點評：

下一場對陣安菲爾德的主場氣氛將會非常精彩。夜晚打比賽總是非常特別，尤其在聚光燈下會感到與眾不同。

尤其是在等待比賽開始的前兩分鐘感受會尤其特別。

即使盧多格雷茨沒有在最後時刻打入扳平進球，利物浦下周的任務也是必須取勝。

羅傑斯說：「在英超聯賽，我們表現並不佳，我應該負責。」

「冠軍杯聯賽的競爭向來激烈，小組各支球隊都表現出強大實力。」

「好在我們對陣盧多格雷茨戰績不錯，我們本來可以取勝的。」

另一方面，冠軍杯小組賽已經出線的阿森納又折損一名主力，中場威爾希爾在對陣多特蒙德時受傷將缺席三個月。阿爾特塔也不幸在比賽中受傷恐怕要長時間缺席。

（編譯：犁力 責編：郱書）