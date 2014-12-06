魔咒難破切爾西首敗 曼城小勝阿奎羅受傷

Image copyright BBC World Service Image caption 穆里尼奧在遭遇賽季首次敗績後，表示他們輸給紐卡斯爾純屬「不走運」。

穆里尼奧賽後堅稱球員們「沒任何問題」，並把敗給紐卡斯爾歸結為「不走運」，加上喜鵲球迷「糟蹋時間玩藏球把戲」。曼城小勝埃弗頓縮小積分榜與切爾西差距，但阿奎羅賽中傷病。

本賽季一直保持不敗的切爾西敗倒在聖詹姆斯公園，這場切爾西這個賽季頭一次吃到的敗績，既出乎意料，也在意料當中。

畢竟，在以往的較量裏，穆里尼奧也從沒有一次以勝利者的姿態走出聖詹姆斯公園球場。

攻入兩球的喜鵲球員西塞首先利用卡西爾錯失阿米奧比傳球的空檔，攻破切爾西大門。隨後，西塞在防守反擊中與西索科配合，再度進球成功。

切爾西的進球「殺器」考斯塔的一次破門努力，居然折在喜鵲年輕門將阿爾尼克的阻擋下。反倒是老將德羅巴的唯一進球，讓切爾西多少沒顏面盡失。

紐卡斯爾本場以克洛奇尼為核心編織的防線，是這場取勝的關鍵保證，並讓本想與曾經整個賽季不敗的阿森納媲美的切爾西，終於沒能堅持到底。

雖然穆里尼奧早就說過，切爾西「不可能」一個賽季一場不輸，但喜鵲拉開的架勢，讓葡萄牙人備感不適。

Image copyright BBC World Service Image caption 初出茅廬的阿爾尼克一齣場身手不凡，堵截住了切爾西發起的攻擊。

Image copyright BBC World Service Image caption 穆里尼奧作為切爾西主教練，和紐卡斯爾交手歷史上只有兩平三負的記錄。

Image copyright BBC World Service Image caption 老將德羅巴不愧老驥伏櫪，本賽季代表切爾西出場總有斬獲。

賽後，穆里尼奧對BBC反覆表示，切爾西球員啥問題都沒有，就是他們「不走運、太不走運，比上賽季還差」。

穆里尼奧說，這場比賽就像是上賽季的翻版，並說喜鵲在攻入第二球後，心理出現浮躁，但他的球員們最終沒能抓住這一戰機，扳平比分。

穆里尼奧斷然否認球員們表現得有瑕疵。他分析說，喜鵲防守反擊攻入的進球是「太走運，而切爾西在那一刻又太不走運」。

穆里尼奧話裏有話地說：「就算再加時20分鐘，可能還是這個結果。問題出在了足球場四條線以外的地方，這是主裁判無法控制的區域。」

他接著說：「球射到觀眾席中突然沒了，主裁判沒法處罰球迷；場上突然間被扔下來兩個球，主裁判也無能為力。」

穆里尼奧抬起頭說：「這是我願意看到的輸球方式：球員們盡了全力、主裁判也執法得當。就是個運氣問題。」

穆里尼奧說，如果讓他說說紐卡斯爾的不是的話，那就是「他們的球員們真能耗時間。」

喜鵲主帥帕度賽後腰桿硬氣地對BBC說，紐卡斯爾如期地打翻了切爾西的如意算盤。他說，這場勝仗當屬「歐洲最強」。

在積分榜上緊追切爾西的曼城此次在家門口遭遇埃弗頓這個「硬骨頭」，但這場鏖戰終於以曼城小勝告終，讓這家上賽季的冠軍縮小了和領頭的切爾西的差距。

賈傑爾卡對米爾納的犯規，讓曼城在上半場獲得點球機會。圖雷的點球破門成為這場硬仗的唯一斬獲。

但曼城勝利的代價也搭上了阿奎羅。場上膝蓋傷病的這名曼城前鋒掉著淚離場。

埃弗頓在比賽裏不是沒有機會，盧卡庫的破門企圖被哈特封堵在門外。

Image copyright BBC World Service Image caption 曼城門將哈特神勇的表現，也確保曼城能在英超征途上百尺竿頭。

Image copyright BBC World Service Image caption 圖雷的點球為曼城奪取和埃弗頓硬仗的勝利起到決定作用。

Image copyright BBC World Service Image caption 在過去14場英超比賽裏攻入14球的阿奎羅遭遇傷病。

這場比賽的勝利還讓曼城周三的歐冠對陣羅馬凶多吉少。圖雷禁賽、加之孔帕尼和席爾瓦的傷病，和此次的阿奎羅傷病，佩雷格里尼面臨艱難決定。

佩雷格里尼賽後對BBC表示，12月是最難熬的一個月。

他說：「我們要在這個月打七場比賽。雖然12月的勝敗不會決定誰是冠軍，但我們要努力利用這個時機，爭取在新年成為積分榜領頭羊，或最差也得和榜首的距離達到最小。」

埃弗頓主帥馬丁內斯對點球判罰火氣很大。他說：「說破大天去，那也不是個點球。賈傑爾卡就是很正當地爭球，他又不會突然人間蒸發。」

馬丁內斯也承認說：「不管怎樣，我們上半場表現得不如預期那樣好。」

（編譯／責編：孫晨）