維拉扼曼聯範帥鬧心 狂勝水晶宮曼城挺進

Image copyright BBC World Service Image caption 法爾考的頭球將曼聯和維拉的比分扳平。

10人的維拉居然終結了曼聯此前六連勝，令紅魔主帥範加爾「鬧心」。曼城在順利拿下水晶宮後，暫時與積分榜首切爾西不分伯仲。

雖然可想而知此前屢戰屢勝的曼聯在維拉的家門口如何不可一世，但完全控制住場上局勢的紅魔未料想讓本特克打個措手不及。

維拉球員本特克精彩的左腳勁射，讓維拉上半場領先。下半場阿巴拉霍對阿什利楊犯規，被紅牌罰下。

儘管法爾考頭球將比分扳平，但曼聯始終再無機會擴大戰果。

賽前範加爾要求紅魔球員把握好球，所以在整場比賽裏，曼聯控球率接近80%。

但就算是曼聯是場上的老大，而且維拉還有七名球員非傷即罰上不了場，曼聯費了大勁也沒把控球變成進球。

反倒是本特克的率先破門給了紅魔當頭一棒。

Image copyright BBC World Service Image caption 曼聯主帥範加爾直言該平局讓他鬧心，他說球員們效率不足。

Image copyright BBC World Service Image caption 本特克搶先攻破曼聯大門受到場內外盛讚，他的進球也終結了曼聯此前取得的六連勝。

史上維拉和紅魔近40場交鋒裏就勝過一回，曼聯門將德赫亞壓倒對手的封堵，也沒讓這次搶先進球的維拉實現95年後的再次勝利。

德赫亞在下半場讓本特克的一記頭球竹籃打水，但本特克的本場進球得到了英超名宿、BBC英超評論員萊因克爾的高度評價。

賽後，曼聯主教練範加爾直接對BBC說：「比賽結果讓我非常鬧心。」

他分析說：「長話短說，我們拱手讓出了兩分。比賽開始就沒效率。雖然球總在我們腳下，但我們沒能讓它變成得分。」

範加爾承認，他認為被紅牌罰下場的阿巴拉霍「不過就是正當的截球」。他說：「我也不知道他怎麼就給罰下場了。」

範加爾笑著說：「雖說如果能七連勝更好，但曼聯還會不斷長進。」

維拉主帥蘭姆波特對比賽結果頗為滿意。他對BBC說：「我們改變了打法，我們的傳球變得更好，而且在前場總能露出殺氣。看看這支球隊，沒有克里夫利、沒有哈頓等等七位主力，依然能從曼聯嘴裏奪來一分。」

主場迎戰水晶宮隊的曼城借席爾瓦的兩球和圖雷的進球，乾淨利落地大勝對手，並暫時以同樣積分，和積分榜領頭的切爾西並列最前端。

來訪的水晶宮上半場班門弄斧，一時間讓曼城很難突破其防線。

但下半場席爾瓦一上來的「撕開口子」後，曼城勢如破竹，順利拿下比賽。

曾與切爾西落後九分的曼城這回來個八連勝，和切爾西目前差的就是進球數。

Image copyright BBC World Service Image caption 曼城老將圖雷老當益壯，並攻入比賽的第三球。

Image copyright BBC World Service Image caption 比賽開始前，水晶宮的球迷和主教練沃納克玩自拍。

Image copyright BBC World Service Image caption 下半場曼城球員席爾瓦的進球打破僵局，並讓曼城狂勝對手。

孔帕尼的缺席讓曼城上半場非常被動，佩雷格里尼下半場做出調整，讓席爾瓦更深入前場，並把米爾納移至左路。

這個變化在下半場裏立見成效。

賽後，水晶宮主教練沃納克對BBC坦言「已經盡了最大努力」。

而佩雷格里尼對曼城球員能順暢地實施他的戰術調整，感到滿意。

他對BBC說：「在多名球員缺席的情況下，我們在過去一周都在演練新打法，現在看來球員們都很適應。」

佩雷格里尼稱讚曼城球員們的耐心，並說：「他們很有耐心，並鎮定地等到了第一個進球。」

（編譯／責編：孫晨）