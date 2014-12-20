維拉扼曼聯範帥鬧心 狂勝水晶宮曼城挺進
10人的維拉居然終結了曼聯此前六連勝，令紅魔主帥範加爾「鬧心」。曼城在順利拿下水晶宮後，暫時與積分榜首切爾西不分伯仲。
雖然可想而知此前屢戰屢勝的曼聯在維拉的家門口如何不可一世，但完全控制住場上局勢的紅魔未料想讓本特克打個措手不及。
維拉球員本特克精彩的左腳勁射，讓維拉上半場領先。下半場阿巴拉霍對阿什利楊犯規，被紅牌罰下。
儘管法爾考頭球將比分扳平，但曼聯始終再無機會擴大戰果。
賽前範加爾要求紅魔球員把握好球，所以在整場比賽裏，曼聯控球率接近80%。
但就算是曼聯是場上的老大，而且維拉還有七名球員非傷即罰上不了場，曼聯費了大勁也沒把控球變成進球。
反倒是本特克的率先破門給了紅魔當頭一棒。
史上維拉和紅魔近40場交鋒裏就勝過一回，曼聯門將德赫亞壓倒對手的封堵，也沒讓這次搶先進球的維拉實現95年後的再次勝利。
德赫亞在下半場讓本特克的一記頭球竹籃打水，但本特克的本場進球得到了英超名宿、BBC英超評論員萊因克爾的高度評價。
賽後，曼聯主教練範加爾直接對BBC說：「比賽結果讓我非常鬧心。」
他分析說：「長話短說，我們拱手讓出了兩分。比賽開始就沒效率。雖然球總在我們腳下，但我們沒能讓它變成得分。」
範加爾承認，他認為被紅牌罰下場的阿巴拉霍「不過就是正當的截球」。他說：「我也不知道他怎麼就給罰下場了。」
範加爾笑著說：「雖說如果能七連勝更好，但曼聯還會不斷長進。」
維拉主帥蘭姆波特對比賽結果頗為滿意。他對BBC說：「我們改變了打法，我們的傳球變得更好，而且在前場總能露出殺氣。看看這支球隊，沒有克里夫利、沒有哈頓等等七位主力，依然能從曼聯嘴裏奪來一分。」
主場迎戰水晶宮隊的曼城借席爾瓦的兩球和圖雷的進球，乾淨利落地大勝對手，並暫時以同樣積分，和積分榜領頭的切爾西並列最前端。
來訪的水晶宮上半場班門弄斧，一時間讓曼城很難突破其防線。
但下半場席爾瓦一上來的「撕開口子」後，曼城勢如破竹，順利拿下比賽。
曾與切爾西落後九分的曼城這回來個八連勝，和切爾西目前差的就是進球數。
孔帕尼的缺席讓曼城上半場非常被動，佩雷格里尼下半場做出調整，讓席爾瓦更深入前場，並把米爾納移至左路。
這個變化在下半場裏立見成效。
賽後，水晶宮主教練沃納克對BBC坦言「已經盡了最大努力」。
而佩雷格里尼對曼城球員能順暢地實施他的戰術調整，感到滿意。
他對BBC說：「在多名球員缺席的情況下，我們在過去一周都在演練新打法，現在看來球員們都很適應。」
佩雷格里尼稱讚曼城球員們的耐心，並說：「他們很有耐心，並鎮定地等到了第一個進球。」
（編譯／責編：孫晨）