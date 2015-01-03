「利物浦本應留住傑拉德」

Image copyright BBC World Service Image caption 前紅軍球員卡拉格曾和傑拉德一道奪取獎杯。

前利物浦後衛卡拉格認為，利物浦本應為留住傑拉德做出更多努力。

儘管利物浦遞給傑拉德一份新合約，但最終這位紅軍隊長做出決定，計劃在夏季合約到期時，離開安菲爾德。

卡拉格認為，利物浦應該讓傑拉德感覺紅軍「更需要」他，或用提供一份執教加踢球的方式留住傑拉德。

利物浦主教練羅傑斯說，他希望傑拉德留下，傑拉德自己也還想繼續踢球。

現在雖然新東家尚不明確，但傑拉德鐵定是要到美國足球大聯盟去一顯身手了。有傳言說，傑拉德要落戶的地兒是洛杉磯銀河。

九歲就披上利物浦戰袍的傑拉德在安菲爾德相繼奪取包括歐冠、足總杯、聯賽冠軍等等諸多獎杯。

但這個賽季以來，利物浦主教練羅傑斯在多場比賽裏，開始讓傑拉德坐板凳了。

傑拉德也最新表示說，正是因為不能一場不落地踢比賽，讓他最終決定投奔美國。

傑拉德的老隊友卡拉格在英國《每日郵報》的專欄中寫道：「史蒂芬可不是個能舒舒服服坐得住板凳的人。從這個角度說，他走人是正確選擇。」

卡拉格接著寫道：「可我現在還總是覺得，利物浦的高層本應做出更大努力，來留住傑拉德。」

卡拉格建議說：「在接下來的一年裏，史蒂芬應該得到球員加教練的工作。」

他寫道：「這就像是給傑拉德找了份工作經驗，讓他給羅傑斯當副手，並負責利物浦青訓的運行。」

他寫道：「或許史蒂芬最終覺得自己不是執教的那塊料。」

卡拉格接著寫道：「每當我看到曼聯的吉格斯是怎麼留在曼聯的時候，我就替利物浦惋惜，怎麼讓這麼一個有經驗的人溜了呢？」

從2012年接手利物浦的主教練羅傑斯表示，傑拉德還想再踢個兩、三年。

他說：「傑拉德不打算現在就涉及執教或類似的事情，他依然把自己看成是一名球員。」

（編譯／責編：孫晨）