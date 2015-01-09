赫爾城主帥：請給埃文斯一個機會

Image copyright Image caption 赫爾城主帥布魯斯呼籲給埃文斯一次機會。

赫爾城主帥布魯斯質疑契德·埃文斯的強姦案定罪，同時他認為應該給球員一個機會。

埃文斯服刑兩年半後於去年十月釋放，他加盟奧德漢姆本已成定局，然而由於球迷和贊助商的反對最終簽約談崩。

26歲的埃文斯拒絕上訴，刑事案件審查委員會正在複審他的案件。

布魯斯為埃文斯辯護說：「我也許會得罪不少人，但是他被陪審團定罪有疑點。」

「你看他的證據，可以上訴。」

「當然，大家持兩種意見。我相信很多人都沒有看過案件細節，他們只是看到埃文斯被判強姦罪。但是如果你看證據的話，埃文斯可以上訴的。」

這位赫爾城主帥是在英甲俱樂部奧德漢姆決定之前力挺埃文斯的，他此前還與赫爾城主席科爾尼談過話。

「我找過科爾尼，我認為他看了案件和證據之後認為應該給這個孩子一個機會。」

「如果你服刑，那麼就可以了結。每個人都應該有第二次機會。」

奧德漢姆俱樂部一開始說有80%的機會簽約這位前威爾士國腳，然而不久俱樂部的員工和贊助商收到死亡威脅信，他們不得不放棄簽約。

埃文斯的老東家謝菲爾德周三對同時也因為球迷和贊助商的壓力而拒絕回簽球員。

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（編譯：黎力）