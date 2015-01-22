俱樂部財富排名 曼聯名次上升

Image copyright Getty Images Image caption 在最新出爐的俱樂部財富排行榜中的前十位有五家英超俱樂部

在德勤事務最新出爐的俱樂部財富排行榜上，皇家馬德里第10次排名第一，而曼聯因為在2013-14賽季擁有出色的營業額排名從第四位上升至第二。

拜仁、巴塞羅那和巴黎聖日爾曼分列三到五位。

曼城、阿森納和利物浦佔據前10的位置，排在第六至第九名。熱刺列13位，而紐卡斯爾和埃弗頓作為新面孔排在第19和20名。

前20強俱樂部的財富總值達到62億歐元，不過該財富評估為總收益，俱樂部的債務並未包括在內。

上賽季的歐官冠軍得主皇馬的總營業額為5.495億歐元，比上賽季增加了3060萬，電視轉播和商業營運增加了8%和9%。

關於財富排名：

加拉塔薩雷是唯一一個五大聯賽之外的20強俱樂部那不勒斯的營業額增長50%躋身前20打入歐官決賽的馬德里競技從20名上升到15。

另外，英超俱樂部受益於最新電視轉播交易，他們在前40強中全部榜上有名。

德勤事務足球財富排行（括號內為英鎊）

• 1. 皇馬: 5.495億 (5.189億)

• 2. 曼聯:5.18億(4.1238億)

• 3. 拜仁慕尼黑: 4.875億 (4.312億)

• 4. 巴塞羅那: 4.846億(4.826億)

• 5. 巴黎聖日爾曼: 4.742億(3.98.8億)

• 6. 曼城: 4.144億 (3.162億)

• 7. 切爾西: 3.879億 (3.034億)

• 8. 阿森納: 3.593億 (2.843億)

• 9. 利物浦: 3.059億 (2.406億)

• 10. 尤文圖斯: 2.794億 (2.724億)

（編譯:犁力 責編：顧垠）