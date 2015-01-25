英超焦點：英超賽場上的本土小將們

Image copyright BBC World Service Image caption 利物浦小將斯特林是目前在英格蘭脫穎而出的本土球員。

周末冷門迭出的足總杯讓人們再次感受到了英格蘭足壇的獨特魅力，在這片豐饒的足球土壤上，草根到豪門都可以怡然自得。

龐大的足球人口和深厚的足球歷史共同孕育出了璀璨的足球文化。但這些本足以自傲的資本卻在近年來備受人們的質疑。究其根源，英格蘭近年來本土青訓球員的青黃不接已無法匹配其國家隊在國際賽事中的地位。在豪門球隊中，堪能扛旗的本土球員依然是魯尼、傑拉德這些十年前的老面孔，這不僅拖累了英格蘭國家隊逐鹿天下的野心，也逐漸讓英超近年來的星光在西甲和德甲的強勢映照下漸顯暗淡。當西班牙和德國相繼依仗本土聯賽培養出的青年才俊稱霸國際賽場後，英超的蟄伏一度令球迷以及許多業內人士深感憂慮。

幸而這個局面在本賽季的英超賽場上已有破冰之勢。新年夜的白鹿巷，凱恩這個名字想必對特裏來說是五味雜陳的：他統領的切爾西後防線剛剛被這個北倫敦土生土長的年輕人以兩進球、一助攻和一造點的驚艷表現所擊垮，而更重要的是這已不是前英格蘭隊長本賽季第一次見證英格蘭小一輩攻擊手在英超的成長了。

斯特林、貝拉西諾、凱恩、英斯，再加上之前兩個賽季就已開始嶄露頭角的維爾貝克和斯圖裏奇，英格蘭本土年輕攻擊手正逐漸開花結果。與迪福、本特、克勞奇們不同的是，這批新人的起點更高，也更具多樣性。

如果說貝拉西諾還帶有傳統英式中鋒的影子，那麼斯特林和凱恩的成長則令人感到耳目一新：他們從青年隊時期起就可以勝任前場多個位置，並在進入成年隊的過程中得到了更具國際視野的教練的指導。這不但讓他們具備了更加豐富的進攻技術和更加積極的防守心態，也讓他們對不同戰術所需要的空間理解達到了前所未有的高度。

有趣的是，斯特林和凱恩在類型上堪稱兩個極端，斯特林擁有出眾的有球技術，聯賽打到現在，他的場均過人達到3次，場均被侵犯也僅次於阿扎爾；凱恩的帶球動作則稍顯笨拙，但他寬廣的活動範圍和極具決斷力的擺脫射門卻讓他身上隱約帶著穆勒的影子，以至於他為熱刺貢獻了每90分鐘0.62個進球的高效率。分別出道於利物浦和熱刺，兩名小將在職業生涯初期就經歷了歐戰的洗禮，這樣難得的高起點也讓他們有望與斯圖裏奇、維爾貝克一道改寫英超近14年沒有本土金靴的尷尬紀錄。

雖然進攻線上碩果累累，但是本土中場球員在本賽季英超賽場上卻沒有太多起色。在兩年前，人們還認為英格蘭的前鋒無法匹配中場，可本賽季兩個位置的此消彼長卻讓這個說法出現了逆轉。此前備受期待的威爾希爾、巴克利在本賽季分別遇到瓶頸，他們都被所在球隊的整體頹勢所拖累，並未發揮出正常的水平。威爾希爾細膩的控球逐漸被不成熟的心智所淹沒，而巴克利則在埃弗頓整體進攻不利的背景下上下求索，犀利難複。

Image copyright BBC World Service Image caption 曾經風華正茂的魯尼和傑拉德正逐漸邁向過去時。

張伯倫雖然取得了進步，但由於本賽季溫格對他的使用在中路和邊路之間搖擺不定，他的狀態也就顯得起起伏伏。謝爾維位置倒是相對穩定，可惜表現平庸之餘，只有脾氣見長。唯一能夠在歐戰區球隊突圍進入首發的只有熱刺的梅森，但在埃里克森的強勢表現下，他依然難以走到聚光燈下。小技術和戰術適應性依然是英格蘭年輕球員的整體短板，這也讓英格蘭球員往往呈現出高開低走的成長曲線。

在擅長遠射的全能英式中場越來越不吃香的今天，傳球、控球、大局觀和無球移動成為了中場球員新的門檻，因此技術瓶頸和匱乏的傳切能力往往會造成英格蘭年輕中場的成長瓶頸，尤其是在3後衛陣型重新流行的本賽季，更為嚴苛的傳跑需求使得英格蘭小一輩中看上去竟已無人能在豪門的樞紐位置真正立足。隨著蘭帕德、傑拉德紛紛老去，受到影響的不僅僅是國家隊，更是英超強隊的核心競爭力。如果無法由英格蘭自產球員完成技戰術進化以更好的融合歐陸風格和英倫風格，那麼英超現行的各種戰術變化看起來就只是對歐洲大陸的可悲追趕。

喜憂參半或許能大體概括英超大半個賽季以來的本土才俊成長情況，斯特林拿到的金童獎和凱恩的迅速崛起是給英格蘭近年疲軟青訓打得一劑強心針。但下賽季蘭帕德和傑拉德將會留下的本土領袖空當看上去依然難以填補。西甲的成功已經證明了聯賽國際化和本土球員培養並非不可調和的矛盾，但英格蘭本賽季在收獲驚喜之餘也確實還有很長的路要走。