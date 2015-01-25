維拉「偷襲」得手 中場戴爾夫續約

Image copyright BBC World Service Image caption 維拉中場戴爾夫和俱樂部續約。

維拉中場戴爾夫已和俱樂部續簽了四年半的新合約。

25歲的英格蘭球員戴爾夫目前的合約到夏季到期。新合約續簽後，他將在維拉至少效力到2019年。

戴爾夫說：「我這個人很忠實，我把自己的未來交給維拉，也希望能讓大家了解我到底是哪種人。」

戴爾夫是2009年從利茲投奔到維拉麾下的。日前，外界瘋傳他將轉會到利物浦、埃弗頓或熱刺。

他在本賽季代表維拉出場12次，並在八月首次身披英格蘭戰袍在英格蘭1-0擊敗挪威的熱身賽上亮相。

戴爾夫說：「我絕不可能走人，我是要凖備長期效力維拉的。」

他說：「球迷們對我一直都很好。我相信他們會一直和我們綁在一起，幫助我們度過這個賽季，並和我們一道搭建維拉的未來。對我來講，維拉將前途光明。」

維拉主帥蘭姆伯特把留住戴爾夫說成是「偷襲成功」。

他說：「我絕對相信，很多人沒想到這居然能發生。」

蘭姆伯特說：「我們對此都非常高興，這要感謝俱樂部的上上下下為此付出的辛苦努力。這同時對戴爾夫自己和他的忠實口碑也很重要。」

他說：「戴爾夫用事實證明，他選擇留下來。」

蘭姆伯特說：「這件事消停了，讓戴爾夫自己也不用煩心了。我從自己的親身經歷知道，只要是合約快到期的時候，你的腦袋就總會不停地胡思亂想。現在戴爾夫可以踏踏實實地在未來幾年好好踢球。」

蘭姆伯特說：「這對於維拉俱樂部來講，可謂是一場成功的偷襲。」

（編譯／責編：孫晨）