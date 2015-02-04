門德斯：弗格森的天才無法複製

Image copyright Image caption 門德斯認為無人能取代弗格森

足壇「超級經紀人」門德斯最近表示曼聯仍然沒有找到像弗格森這樣的天才教練作為接班人。

爵爺退休以後莫耶斯接管了10個月就以失敗告終，本賽季範加爾入主，紅魔成績有所上升。

門德斯手下擁有如C羅、迪瑪利亞和法爾考這樣世界級的球員，他同時也是切爾西主帥穆里尼奧的經紀人。他在接受BBC採訪時認為現任執行主席愛德華德是保證曼聯重奪獎杯的正確人物。

「但是他有個問題，找到弗格森的替代者是不可能的，因為他是個神，是個天才，要找到天才非常難。」

「英格蘭有一個這樣的人物——穆里尼奧。」

門德斯對範加爾的評價略帶批評，他說：「如果本賽季弗格森還在的話，你可以多拿12到15分。」

「他就是有些與眾不同。」

曼聯目前在英超聯賽排名第三，距離領頭羊切爾西10分，與排名第二的曼城相差三分。他們在昨晚足總杯第二回合主場戰勝劍橋聯隊躋身足總杯第五輪。

門德斯同時表示，自己的葡萄牙老鄉穆里尼奧不應該離開離開切爾西而前往老特拉福德。

「何塞（穆里尼奧）一定要留下，」門德斯說，「他會成為切爾西的弗格森。他愛球迷，愛這座城市，他至少還會呆上10來年。」

另外曼聯門將德赫亞屬於門德斯旗下，他在2011年一1780萬英鎊加盟紅魔，就最近一直有消息稱西班牙人有可能以大手筆轉會加盟皇馬。

不過門德斯表示這位西班牙門將哪兒也不會去。

「他的合同還有一年到期，他在曼聯很開心。」

談到法爾考，這位葡萄牙人說：「如果他沒有留在曼聯，他會去另外一座歐洲頂級豪門。」

（編譯:犁力／責編：李莉）