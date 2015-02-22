英超焦點：新春大戲 意外亂局

Image copyright BBC World Service Image caption 曼城在後半段的英超賽季裏漸入佳境。

冬去春來，三羊開泰。今年的農曆新年比以往來得晚了一些，在大年初三和初四，英超聯賽迎來了第26輪的爭奪。儘管所有人都期待用開門紅為新年開個好頭，但在競技體育中，總要分出輸贏勝負，總不免幾家歡喜幾家愁。而在這個春節假日裏，不少豪門球隊的球迷成為了不幸「心塞」的群體。

中國文化近年來在英國大有逐漸升溫的勢頭。中國新年逐漸成為英國人熟悉並喜歡的重大節日。在倫敦、曼徹斯特、伯明翰、利物浦等主要城市，春節的慶祝活動一年比一年盛大。來自這些城市的英超球隊也紛紛帶頭在社交媒體平台為華人球迷們送上了熱情的問候和祝福，然而不得不說，他們中的許多球隊都沒能在這個周末為在中國熬夜看球的球迷送上讓他們開心的表現和戰績。

本周末幾乎所有倫敦球隊都留在了首都比賽，而唯一離開倫敦的女王公園則負於赫爾城，本賽季至今客場僅拿到3分；相反老虎城近期狀態持續回升，正逐漸遠離降級區。

在先後上演的兩場倫敦德比中，北倫敦的阿森納和熱刺分別對陣南倫敦的水晶宮和東倫敦的西漢姆：槍手延續了他們爭四狂魔的勢頭，拿下近9場比賽中的第8場勝利。不過，他們在比賽中的表現並不能令人滿意，在大部分時間裏被水晶宮壓制，贏得提心吊膽。良好勢頭中的槍手需要戒驕戒躁，精益求精；而在白鹿巷，托特納姆繼續著本賽季總是在最後十分鐘進球的傳統，在最後時刻逼平表現不錯的鐵錘幫。逆轉，絕殺誠然精彩刺激，但習慣性的慢熱絕不值得提倡。兩支北倫敦球隊儘管總體勢頭不錯，但仍需要在心態和技術上完成一些針對性的提高，在爭四大戰愈演愈烈之時讓自己變得更好。

Image copyright BBC World Service Image caption 阿森納球員卡佐拉在擊敗水晶宮的比賽裏攻入點球。

領頭羊切爾西在主場令人意外地被伯恩利逼平，讓原本失去懸念的冠軍爭奪似乎突然又重新出現了波瀾。主裁阿特金森賽後成為藍軍球迷瘋狂口誅筆伐的對象。一時間「全世界對抗切爾西」的論調又甚囂塵上。客觀地說，裁判在本場比賽的多次爭議球處理上確實存在問題，但是切爾西球迷其實沒有必要如此光火。藍軍上下需要的是做好自己，以切爾西目前陣容的實力和板凳深度，以及球隊的成熟心態和主帥穆里尼奧的指揮才華，領先5分的他們在與曼城的冠軍爭奪戰上還是佔有不少先機的。

不過，衛冕冠軍曼城的確是此時此刻狀態最火的球隊。在經歷了一段低迷期後，他們在近兩輪比賽中打進9球，全線開花。亞亞·圖雷的歸來無論是在腳下，還是在心裏都為身邊的各位隊友提供了更大的空間和推進力。但與此同時，這也是曼城目前所面臨的最大問題。本賽季他們狀態一波三折，時而大熱時而大冷，而且在戰術上過度依賴個別球員的核心作用。這些因素都為他們的戰績帶來了較大的不確定性。無論是在聯賽中追逐切爾西，還是在冠軍聯賽中面對越來越強的對手，這些不穩定因素都很有可能阻礙他們的成功。

曼徹斯特今年的春節慶祝活動長達四天，成為全歐洲最有中國年味的城市之一。一系列活動在周日迎來高潮，爆竹聲聲或許能讓身居曼徹斯特的主隊球迷們暫且忘記煩惱，因為就在一天前，紅魔曼聯在南威爾士折戟，本賽季被天鵝海斯旺西雙殺。

由於聖徒輸球，曼聯依然排在積分榜的第四位，但本賽季紅魔球迷們的記憶裏似乎一直沒有全然酣暢淋漓的喜悅和類似弗格森時代的那種安穩。這段時間的曼聯有可能贏下任何一場比賽，也有可能輸掉任何一場比賽。並且幾乎每場比賽裏都在使用不同的打法和陣容。一個賽季打到了最後階段，範加爾仍然沒能找到最適合球隊的戰術。一向固執的名帥堅持著他的固執，但是這場範式戰術革命究竟能否在曼聯實現？如果可以實現，那麼還需要多久？範加爾應該給全世界的紅魔球迷一個交代。

Image copyright BBC World Service Image caption 切爾西在主場被小字輩伯恩利逼平。

而在伯明翰和利物浦，各有一支老牌勁旅正在經歷著煎熬。新帥舍伍德的上任沒能帶領阿斯頓維拉迎來勝利，他們最後時刻在主場被斯托克城擊敗，在降級的危局中越陷越深。另外一邊，埃弗頓則在浪費大把機會後艱難戰平聯賽副班長萊斯特城。馬丁內斯的球隊仍然無法妥善處理多線作戰的問題，在歐聯杯大勝歸來後，他們又一次在比賽中顯得神情恍惚。而這樣的情況本賽季已經出現過不止一次了。

埃弗頓的同城死敵利物浦顯然更有經驗應付歐聯杯。不得不說，紅軍是近幾個月狀態最穩定的球隊。經過了上半賽季的痛苦，他們終於找到了適合自己的戰術配方，並且越打越好。本輪與南安普頓的針鋒相對儘管再次出現了爭議場面，但他們穩健的防守，以及攻擊線上庫蒂尼奧和斯特林兩位青年才俊的火熱狀態，的確讓對手輸得心服口服。利物浦的取勝進一步打亂了爭四集團的形勢。本輪過後，從第3到第7的排序經歷了又一次洗牌，而5支球隊之間只剩下4分的差距。在接下去三個月的英超聯賽中關乎這幾支球隊的比賽無疑將成為最有看頭的焦點。