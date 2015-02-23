BBC今日賽事分析：利物浦崛起始於後防

Image copyright Image caption 紅軍在英超積分榜攀升至第六位

前利物浦後衛馬克·洛倫森作為BBC專欄球評家作客《今日賽事》節目點評利物浦在周日2:0戰勝陣南安普敦的表現。

「紅軍」賽季初的低迷與上賽季的衝關強勢大相徑庭，主帥羅傑斯上賽季末打磨出3-4-2-1的陣型，球隊當時攻防平衡。

但是本賽季利物浦卻沒有找到防守意識，更多的時候處於要麼進攻要麼崩潰的狀態。

對陣南安普敦時，羅傑斯再次祭出3-4-2-1展示了出攻防有序的一面，然而加強防守換來的代價是進攻的薄弱。他們前70分鐘只有一次射門（直接導致進球），而且經常被對方壓迫。不否認利物浦戰勝聖徒有運氣成分，但是至少羅傑斯的後防經受住了考驗。

三後衛強過四後衛

在足球界，成功有時是偶然得來的。2000萬買來的洛夫倫本來想讓他即插即用，這比在賽季初看來並不理想交易並不理想。

四後衛時期的洛夫倫不成功，換作三後衛卻成了器。這一招還盤活了斯科特爾，造就了他左中右三面玲瓏。

意外後衛埃姆雷·詹

也許羅傑斯並沒有刻意把詹作為三後衛之一，但是這一舉動為紅軍帶來了意外之喜。

詹可以穩住後防線的節奏，同時他傳球調度的能力為紅軍帶來了生機。這樣一來也救活了門將米諾萊特，他的前面儼然多了一道防線。

伊比的右路火力

喬丹·伊比大大提高了紅軍邊路的攻擊力，而且他還注重防守。

他很好詮釋了翼衛的含義，即使失誤丟球，他的防守回追意識也不會讓球隊陷入被動局面。

利物浦的崛起不算晚，積分榜第四位的曼聯餘下比賽非常艱難——紅魔將面對包括切爾西和曼城這樣的勁敵。可以說紅軍的復蘇正是時候，如果羅傑斯能夠保證球隊繼續做到攻防平衡，下賽季重返歐冠不是做夢。

（編譯：梨力 責編：）