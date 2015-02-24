「卡塔爾世界杯只能11/12月舉行」

Image caption 冬季世界杯的方案顯然將會惹怒歐洲俱樂部及聯賽

國際足聯世界杯執行署稱2022年卡塔爾世界杯只能在11和12月份舉行。

卡塔爾世界杯舉行的時間遲遲未能決定，由於當地夏季酷暑難耐因此比賽很難在傳統的六七月舉行。

歐洲不少豪門俱樂部則傾向把時間移至1、2月份，這樣不會與歐冠相衝突。然而，這樣一來又頂撞2022年冬奧會舉辦時間。

國際足聯紀律委員會副主席謝赫薩勒曼說：「所有相關部門都必須進行協調，不單單包括歐洲。」

卡塔爾世界杯組委會會長哈桑·阿爾·塔瓦蒂則告訴BBC體育：組委會將隨時服從決定。

「不論作何決定，我們都將服從。」阿爾·塔瓦蒂說。

卡塔爾在申辦過程中列舉出賽場、球迷區域以及訓練場的空調設施計劃。薩勒曼的計劃得到了歐足聯主席普拉蒂尼的支持。後者認為40的酷暑高溫根本無法進行比賽。

BBC解析：

謝赫薩勒曼否決了世界杯在1-2月和5月的方案將嚴重激怒歐洲俱樂部及聯賽。

歐洲方面認為如果世界杯不能在傳統的六月時間舉行，至少需要越近越好。歐洲俱樂部協會擬定了方案細節但是遭到了拒絕，計劃變作廢紙。

去年巴西世界杯有75%的球員都來自歐洲俱樂部，對此他們上周在多哈提醒過主辦方。

得罪歐洲俱樂部換來冬季世界杯顯然是值得的。

（編譯：犁力/責編：郱書）