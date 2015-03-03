特裏：想在切爾西退役

Image copyright Image caption 特裏的願望是再踢幾年，然後掛靴斯坦福橋

切爾西隊長特裏認為自己在切爾西還有幾年時間，他還坦言不會再效力另外一家俱樂部。

這位藍軍隊長在周日足協杯決賽對陣熱刺時打入首開記錄的進球，幫助球隊2:0獲勝。

特裏說：「如果這是我最後一年，我希望輝煌謝幕。」

「但是我現在感覺很好，如果離開就太可惜了。」

在問及是否還會加盟另一支俱樂部時，他說：「不會。」

「我的目標是下賽季再踢一年，希望還有兩三年吧，誰知道呢。」

切爾西有30歲以上球員一年一簽的政策。上賽季剛一結束後48小時，特裏就宣佈與藍軍續約一年。這位藍軍隊長已經在斯坦福橋效力了17年，他表示能否續約還需要等待賽季結束。

「這些不定因素幫助了我。」特裏說。

「現在一切主動權都掌握在俱樂部的手中。」

切爾西將在明晚客場挑戰西漢姆，他們少賽一場領先曼城5分，還有餘下12輪聯賽。

由於最近狀態神勇，在問及是否重返英格蘭國家隊時特裏表示不會。

他說：「溫布利是我比賽過的現場氣氛最好的球場之一。」

「但是我不會回國家隊，這一點我考慮清楚，我的生活依然繼續。」

（編譯：犁力/責編：郱書）