馬丁內斯稱埃弗頓為保級而戰

Image copyright BBC World Service Image caption 馬丁內斯投奔埃弗頓出任主教練時曾備受矚目。

埃弗頓主教練馬丁內斯表示，他接受目前球隊將為不被降級而戰的殘酷現實。

在過去12場英超比賽裏僅取得一場勝利後，馬丁內斯統帥的埃弗頓距離降級區僅六分。

埃弗頓在過去28場英超比賽才積攢了區區28分，這在埃弗頓俱樂部史上也是破天荒的頭一回。

馬丁內斯在接受《星期日電訊報》採訪時說：「當英超賽季僅剩下最後三分之一時，任何沒有拿到40分的球隊都有降級的風險。」

他接著說：「我唯一的優勢就是，這種境遇我以前的每個賽季都經歷過。」

馬丁內斯在執教維根時，曾在2010到2012的三個賽季裏都成功打贏了保級戰。維根在奪取2013年的足總杯、並且馬丁內斯投奔到古迪遜公園執教後，最終遭遇降級。

他說：「我曾經在僅有36分的情況下化險為夷，但在這個英超賽季裏，能奪取36分也很不容易。」

他回憶當年維根奪取足總杯後降級的戲劇性一幕時說：「在奪取足總杯獎杯之後降級，是令人很難接受的現實。我們雖然當時在賽季中奪取了足總杯，但我們也為此付出了代價。」

對於外界對他執教風格的批評，馬丁內斯不以為然。外界通常認為，馬丁內斯執教的埃弗頓球隊，在比賽傳球時倒腳次數太多，這種比賽風格讓太妃糖在場上總顯得粘灼，而且在突破對方防線時也表現得慢騰騰的。

馬丁內斯對此的反應很痛快，他不認為球隊倒腳次數多一些有什麼不妥。

他說：「我從不拿這個當回事，我也絕不認為你能無謂地倒腳。傳球本身並沒什麼，但每一次的傳球一定有其中的道理。」

（編譯／責編：孫晨）