穆里尼奧：巴黎聖日耳曼最凶狠

Image copyright Getty Image caption 上個賽季歐冠八強切爾西淘汰了巴黎聖日爾曼

本周冠軍杯聯賽切爾西將與巴黎聖日耳曼展開第二回合的較量，切爾西主帥穆里尼奧賽前再次打起心理戰，他稱巴黎聖日耳曼最凶狠。

禁賽的馬蒂奇回歸，而米克因為膝傷將缺席。

穆里尼奧說：「這個賽季我們與英冠、英甲和英乙的球隊都打過比賽，但是最具兇猛的還是巴黎聖日耳曼。」

「像他們那樣有水平的球隊我想見到更多的足球成分。」

「我本來以為英格蘭的球隊見到兇猛對手不會驚訝，因為凶狠是我們國家的特點。」

「像他們這樣擁有高水平球員的球隊一次又一次的犯規，阿扎爾一直被侵犯，他每一次拿球都有兩三個球員凶狠圍搶。」

「巴黎聖日耳曼確實機會比我們多，但是如果機會多意味著阻斷對手比賽，一次又一次犯規，那麼他們的確主導了比賽。」

上一回合聖日耳曼的主力射手伊布拉希莫維奇因傷無法出戰。

就在穆里尼奧放話稱對手凶狠時，巴黎聖日爾曼主帥布蘭科就警告球員不要與切爾西的前鋒科斯塔正面交鋒。

布蘭科說：「他喜歡身體接觸，激怒對手，這是他的遊戲。」

「他通過這種方式發揮自己的最佳狀態，不要掉進陷阱。」

「他會想辦法激怒你，我們要保持清醒頭腦。」

巴黎聖日爾曼球員將在比賽中呆上黑色袖標以紀念周一在阿根廷飛機失事喪生的八名法國同胞。

（編譯：犁力/責編：尚清）