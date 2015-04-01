英超球迷（四）：歌聲總嘹亮

Image copyright BBC World Service Image caption 東倫敦朋克樂隊「考克尼製造的廢品」曾把西漢姆隊歌翻唱打入英國單曲榜。

風光早從八零年代就逐漸褪去是西漢姆球迷無法逃避的現實，但隊歌曾打入英國單曲榜至今還是英超的「獨一份」。來自看台上「原味、給力且有才」的各式唱段，是英超「大餐」裏不會少的調味劑。

曾經翻唱西漢姆的隊歌，並把單曲《我永遠吹泡泡》(I'm Forever Blowing Bubbles)送入英國單曲榜前40名的老朋克搖滾樂隊「考克尼製造的廢品」(Cockney Rejects)曾是支地道的東倫敦王牌樂隊。

曾出任樂隊主唱的特納(Jeff Turner)至今還對西漢姆80年奪取足總杯的一幕陷入深深的懷戀。當時，西漢姆用的就是他們演唱的那版隊歌來慶祝勝利。

他說：「那是我人生中最牛的時刻。」

這名老搖滾唱將說，他作為西漢姆球迷，「是流淌在血液裏的」。

他說：「我就生在距離西漢姆主場不到一英里的地方，而且從我爺爺那輩就和西漢姆結下不解之緣。」

雖然特納的祖輩僅在很短的一段時間在西漢姆踢過球，他的樂隊卻在很短的時間裏，幫助西漢姆在足球史上大寫一筆。

他說：「我們當時才成立了剛一年，就趕上西漢姆奪冠，而且用的還是我們的歌。」

如今，在越來越多的海外球迷對包括利物浦、切爾西等等豪門俱樂部的官方隊歌隨口唱來時，看台上球迷們「原創」、且千奇百怪的唱段，讓旁觀者忍俊不禁的同時，也讓認為自己「鐵血」的海外球迷對其「創造力」難以望其項背。

這些唱段，不管是來自「篡改」的流行歌、還是熱播的廣告、甚至兒歌，除去給比賽加溫的作用外，雖然有些唱段的詞句很無聊，但大部分卻很有搞笑成分。

其中，斯托克城球迷現場唱給前切爾西球員阿什利-科爾的一段就很「到位」。在2010年切爾西在家門口和斯托克城交手的比賽期間，客場球迷為了奚落玩「出軌」鬧到妻子離婚的科爾，把當時正和這位切爾西球員打離婚的英國歌手謝麗爾的冠軍單曲搬了出來。

他們把這首當時爆紅單曲《挽救這份愛》其中的一句歌詞用諧音改成了「你一定要打、打、打這場離婚」，而不是原歌詞的「你一定要救、救、救這份愛」。

Image copyright BBC World Service Image caption 英超球迷在看台上的各式各樣的唱段極富創造力。

不過，據說利物浦球迷是「改詞」的始作俑者。有統計顯示，利物浦球迷每個賽季幾乎都是「看台唱段」最高產的群體，而且他們最初的靈感，首先是從六零年代爆紅的「甲殼蟲樂隊」的經典「玩兒」起的。

這些花樣總在翻新的唱段，常人是無法在一場比賽裏就學會的。但幾場比賽過後，假想一下在安菲爾德，現場的四萬紅軍球迷同聲高唱，那種場景估計只能用「震聾發聵」來形容。

需要說一句的是，在現在很多英格蘭民歌被流行音樂「擠得」越來越難以站穩腳跟的時候，英超的看台反倒成了民歌傳承的好地方，至少是曲調。

就算是「數字時代」，這些曲調也都是一輩一輩口頭相傳的。

怎麼會有那麼多球迷同時唱起來呢？

一位叫做「約翰」的球迷透露說，新修改的唱詞通常在比賽前數日，就會在球迷聚集的網絡社區裏傳播蔓延，還會通過不同方式轉給一個個的「朋友圈」。

酒吧會成為賽前排練的好去處。如此一來，看台上就會出現一呼百應的「盛況」。

當然，除了老詞兒總能被拿出來唱來唱去，有些球迷也會驚奇發現，自己和同伴的一兩聲即興發揮，有時也能在現場「星火燎原」。

儘管英超球隊的腿腳近些年總難歐洲大陸呼風喚雨，但至少英超球迷在改詞兒的創造力上，是可以當之無愧當一把「老大」。

（責編：路西）