英超焦點：王者歸來 滿城盡染魔鬼紅

Image copyright BBC World Service Image caption 範加爾希望這場重要的德比勝利,將曼聯直接送入下賽季的歐冠。

這一天,曼徹斯特被重新染成了紅色。

「U-N-I, T-E-D, UNITED ARE THE TEAM FOR ME!」曼徹斯特聯的球迷們有太多的理由在這個微寒的周日肆意地慶賀。紅魔的擁躉們在這座城市的街道上歌唱著,在連綿不絕的陰雲下,在斷斷續續的微雨中,他們身上的紅色顯得格外顯眼。慶祝的人群中,有的咄咄逼人,有的豪情萬丈,也有的泣不成聲。

這是自2012年12月後,曼聯首次在德比大戰中取勝。不到三年的時間,對於這家英格蘭歷史上最偉大的俱樂部而言,對於這支在20餘年的英超交手中一向統治德比的球隊而言,對於向來只把對手看做「吵鬧的鄰居」的紅魔球迷而言,卻因為從頂峰墜入深淵後的落差和被死敵壓制的恥辱顯得格外漫長。

自2011年10月那場載入史冊的6-1戰役起,曼城在死敵主場保持連勝,攻入11球。在他們摧枯拉朽的豪華攻擊群身後,藍月亮一次次地在夢劇場升起。讓曼聯球迷苦苦等待的一戰,終於在最適當的時刻到來。在過去7次德比6次敗北後,這一天的紅魔終於成為了笑到最後的球隊。在取得聯賽六連勝的同時,他們牢牢地把同城死敵踩在腳下,將與對方的積分差距擴大到4分,基本鎖定歐冠資格。與此同時,衛冕冠軍吃到客場四連敗,近10場比賽僅得14分,徹底失去爭冠希望,穩穩地落到了聯賽第四位。

此役戰前,兩隊的近期狀態就已經讓人們自然而然地把主隊放在了熱門的位置。但是衛冕冠軍並沒有未戰先怯,他們有備而來,並取得夢幻開局。但是,在開場8分鐘便失一球後曼聯似乎沒有表現出任何的慌亂和畏懼,反而丟掉了開場時的緊張,套路愈顯清晰,逐漸接管比賽。

正如武林高手過招,一人先不出招,甚至顯得稍落下風,此時卻嘴角微揚,長劍出鞘。一球領先的藍月亮早該想到,真正的危機此時才將漸次襲來。但沒等到他們從開局的勝勢中調整好節奏,楊教授的利刃已經從克里希潦草的盯人中插進對手的龍門。從那一刻起,比賽的勝負就已沒有了懸念。

Image copyright BBC World Service Image caption 能在家門口奪取久違的德比戰勝利,讓曼聯球員欣喜若狂。

曼聯在本場比賽中最令人印象深刻的並非在技術性的環節,而是全隊上下一股令人畏懼的自信。這支從低谷中走出的球隊在賽季末段逐漸找到了一度丟失的信心和激情,讓人看到了曾經的紅魔那股懾人的氣場。這樣的特點尤其明顯地體現在主場比賽中。本賽季曼聯贏得了17個主場比賽中的14場,讓夢劇場重新成為了其他球隊的夢魘之地。

從技戰術角度而言,曼城本場一定程度上成功抑制了魯尼和卡裏克的發揮,卻對圍繞在他們身邊的埃雷拉、費萊尼、馬塔和阿什利楊無計可施。在賽季初不受重用的費萊尼如今儼然成為曼聯戰術中的重要支點,曾經飽受詬病的楊則依靠鍥而不捨的拼搏和重回最佳狀態的身體數次撕開對方防線。而兩位西班牙中場的控制和穿插能力之強在近幾輪比賽中早已被證明,而且目前為止在英超諸隊手中似乎仍然無解。在這樣的情況下,限制住魯尼和卡裏克根本不足以限制住曼聯整套進攻體系。

曼城一直不夠堅固的防線在本賽季一再暴露問題。兩位核心球員亞亞圖雷和孔帕尼老態明顯,再也不能像以往一樣以一敵眾。而德米凱利斯、克里希等人的實力本就難堪大任。作為一支理應持續爭冠的球隊,今夏的藍月亮想必將面臨著大規模的換血。

除了曼徹斯特德比之外,本輪最精彩的比賽出現在形勢複雜的保級區。擊敗熱刺的維拉逐漸爬到了安全區域,但他們和身前的西布朗一樣,尚不可完全放鬆。在維拉身後的五支球隊中,只有榜尾的萊斯特城取得了勝利。他們用一場一波三折的驚天逆轉奪得兩連勝,也驟然拉近了與其他保級對手們的差距。積分榜末段的五支球隊目前都處在極其危險的境地。在最後幾輪的比賽中,一切都有可能發生。

Image copyright BBC World Service Image caption 曼聯球員馬塔和斯莫林在比賽裏雙雙進球。

在積分榜的另一端,領頭羊切爾西和身後的阿森納雙雙有驚無險取勝保級球隊QPR和伯恩利。八連殺的阿森納無疑是進入2015年後最強勢的球隊,而切爾西連續三輪以並不好看的方式贏球,既是運氣所致,又是沉著使然。在曼城崩潰之後,穆里尼奧的球隊最終奪冠看來只是時間問題。

也許在經過四年的停留之後,英超聯賽的冠軍獎杯終於將要告別曼徹斯特了。不過在這個周末過後,人們可以重新深信,曼徹斯特德比依然是英倫賽場上最令人血脈賁張的巔峰對決。

而耕讓大部分曼徹斯特人欣慰的是,在一場蕩氣迴腸的大戰過後,這座紅色之都再次被染上了當仁不讓的魔鬼紅。