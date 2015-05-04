切爾西提前奪冠 勇曼城小勝熱刺

Image copyright BBC World Service Image caption 哈薩德攻入水晶宮大門的進球，讓切爾西搶先三輪鎖定英超冠軍。

家門口小勝水晶宮後，切爾西在還剩三輪比賽的情況下鎖定自己本賽季英超冠軍得主的寶座，穆里尼奧直言感受是「自豪和累」。曼城同樣比分客場小勝熱刺，佩雷格里尼稱，去年曼城奪冠時，靠得是「踢得精彩」。

遠遠將積分榜上追隨其後的曼城拉開13分差距的切爾西，在拿到三分後，穩穩地宣告本賽季大獲全勝。

哈薩德在第45分鐘頭球越過門將斯派羅尼後，攻破水晶宮大門。此前，這名門將沒收了哈薩德的一記點球。

這將是穆里尼奧執教切爾西的第三座英超桂冠，也是他重返斯坦福橋後的頭一次奪冠。在闊別英超冠軍五年後，切爾西再度成為英超老大。

終場哨聲響起時，斯坦福橋看台上下一片沸騰。穆里尼奧在設計這場決定他們奪取英超冠軍的比賽時，讓場上的切爾西球員既不缺乏殺氣，又表現得穩健有效。

如此一來，切爾西一個賽季包攬了聯賽杯和英超兩座獎杯。切爾西球迷在看台上高喊穆里尼奧的綽號「特別的那位」，雖然葡萄牙人在別處毀譽各半，但在斯坦福橋，他是切爾西球迷的英雄

穆里尼奧賽後平靜地對BBC說：「我很高興、很自豪，但我也很希望能休息，我太累了。」

他透露說：「當你和奪冠的目標越來越近，但還沒有完全到手時，那種壓力是很難對付的。」

Image copyright BBC World Service Image caption 哈薩德在點球被撲救後，靠頭球將皮球攻入大門。

Image copyright BBC World Service Image caption 帕度在出任水晶宮主帥後，奪取了過去六場客場比賽的五場勝利。

Image copyright BBC World Service Image caption 終場哨聲響起後，切爾西球員對如願奪冠歡喜若狂。

Image copyright BBC World Service Image caption 上半場水晶宮球員馬奇和切爾西球員伊萬諾維奇還發生爭執。

他說：「現在我們是冠軍了，我們就可以鬆口氣、高興和做回顧，看看我們從第一天開始，是如何玩命工作的。」

穆里尼奧分析說：「上賽季我們基本處於建設階段，這個賽季我們補充了合適的新人後，能放開手腳幹了。」

不過，小勝熱刺的曼城主帥佩雷格里尼對穆里尼奧統帥切爾西奪冠並不感冒。

他對BBC說：「聯賽最重要的，是要讓球迷看到有吸引力的足球。拿我們上賽季奪冠來說吧，我們總共攻入了158個球。」

佩雷格里尼說：「我們是靠完全不同的風格奪取冠軍的。」

衛冕不成的曼城在造訪白鹿巷的比賽裏，還是取得了自二月中以來的首場客場勝利。

阿奎羅第29分鐘的進球，保證了曼城繼續拉開在積分榜上和阿森納之間的距離。

但這場勝利能否讓佩雷格里尼保住自己的帥位，還不得而知。畢竟，曼城這個賽季表現得並不理想。

Image copyright BBC World Service Image caption 阿奎羅攻入了擊敗熱刺的進球。

Image copyright BBC World Service Image caption 佩雷格里尼在歷次交手中，從未輸給過波切蒂諾。

Image copyright BBC World Service Image caption 哈特在比賽裏多次門前救險。

Image copyright BBC World Service Image caption 凱恩在開場後不久錯失一次進球良機。

熱刺在這場家門口的比賽裏，本來是有勝算的把握的，他們在前鋒線上一度殺氣騰騰。而曼城反倒像是沒走出客場失利的陰霾，顯得縮手縮腳。

雖然有戴爾和拉莫拉的攻門，但熱刺名將凱恩在這場比賽裏卻毫無建樹，他的兩次努力分別落個射偏和被哈特沒收的結局。

熱刺在比賽臨近終場時大舉發動反攻，但最後的勝利者還是曼城。

波切蒂諾賽後把曼城的勝利當作「運氣」。

而佩雷格里尼倒很看重這場比賽的勝利。他說：「我們的球隊依然保持著不斷進球的動力，這樣的勝利很重要。」

（編譯／責編：孫晨）