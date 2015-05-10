老將出馬藍紅言和 潰不成軍曼城拉朽

Image copyright BBC World Service Image caption QPR在被曼城狂勝後降級，並將支付聯賽的巨額罰金。

已然奪冠的切爾西的迎戰利物浦的比賽裏，為破門的傑拉德鼓起了掌，搶先破門的特裏也成為英超史上進球最多的後衛。曼城摧枯拉朽般地狂勝QPR，讓其在重返英超僅一賽季後降級。

不過在斯坦福橋的這場連穆里尼奧都給傑拉德叫好的比賽裏，1-1的平局注定紅軍最後剩下的一丁點夢想歐冠的念想徹底破碎。

深知這場比賽厲害的利物浦提足了全部精神，而已將英超冠軍攬入懷中的切爾西雖並無鬥志，但利物浦始終無法佔到先手。

特裏的頭球首先讓切爾西領先，但在中場前傑拉德同樣的一記頭球，將比分扳平。

利物浦在比賽裏展現了穩健的作風。傑拉德牢牢掌控中場，而斯特靈和庫迪尼奧時不時突破到切爾西禁區。

切爾西在比賽裏十分大意。傑拉德的進球幾乎是在毫無阻擋的情況下長驅直入。

當然，利物浦也放過了特裏，並讓這位切爾西老將輕鬆將球頂過蘭姆伯特，並由此創造了又一個英超紀錄。

這樣的結果，或許對於分別來自兩軍中的兩位老將都是安慰，他們倆通過這場比賽摒棄兩家豪門之間的火藥味，而同享榮光。

Image copyright BBC World Service Image caption 紅軍即將走人的老將傑拉德憑借頭球將比分追平。

Image copyright BBC World Service Image caption 傑拉德受到來自切爾西看台球迷的歡呼。

Image copyright BBC World Service Image caption 特裏成就了英超史上進球最多的後衛。

Image copyright BBC World Service Image caption 切爾西中場齊克是前紐卡斯爾前鋒考特的兄弟。

不過，利物浦主教練羅傑斯賽後對法布裏加斯可沒什麼好感。他對BBC說：「法布裏加斯基本失控、還假摔、拉人，該紅牌罰下。」

他說：「我們看來一定會是以英超第五的位置結束賽季了，我們需要通過夏季引入新人，來幫助我們實現更高目標。」

造訪曼城的QPR在被這家豪門狂勝後，直接被踢出英超，並遭受降級厄運。

QPR空虛的後防幫助阿奎羅猛增進球數。這名曼城悍將上演帽子戲法，並通過點球射入第三球。

將QPR打回英冠後，曼城鎖定了自己下賽季歐冠的入場券。

QPR同時可謂是雪上加霜。這家降級的俱樂部由於違反英格蘭足球聯賽的財務公平規定，還將可能被處罰最多5800萬英鎊的罰金。要是到時候交不出罰金的話，QPR將被英冠拒之門外。

不過，但分QPR想保級成功的話，他們必須在最後三場比賽裏都取勝。但顯然，目前球隊的狀態很是問題。

在這場比賽裏，QPR後防鬆散，也根本組織不起來進攻，任憑曼城球員在場上對他們「狂轟濫炸」。

曼城在這場比賽裏的控球率達到60%，而且總共創造了22次進球機會。

Image copyright BBC World Service Image caption 克拉羅夫的任意球直接入網，曼城在這方面也是英超最牛球隊。

Image copyright BBC World Service Image caption 曼城名將阿奎羅在比賽裏攻入三球，上演帽子戲法。

Image copyright BBC World Service Image caption QPR門將格林在他的職業生涯裏，已經遭受過四次降級。

QPR曾經的傳奇奧斯汀的努力也無法變現，而降級會讓整個球隊的球員陷入思考，主教練拉姆西的位置能否保住，也是問號。

當然，曼城主教練佩雷格里尼的日子也不好過。據傳，瓜迪奧拉有可能會在夏季取而代之。

佩雷格里尼賽後對阿奎羅的表現非常讚賞。他對BBC說：「我看到的都不是以往的那個阿奎羅了，他現在是漸入佳境。」

佩雷格里尼為阿奎羅喊「加油」。

QPR主教練拉姆西賽後著重對BBC說的就是，他「還是能勝任主教練的人」。

（編譯／責編：孫晨）