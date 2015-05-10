老將出馬藍紅言和 潰不成軍曼城拉朽
已然奪冠的切爾西的迎戰利物浦的比賽裏，為破門的傑拉德鼓起了掌，搶先破門的特裏也成為英超史上進球最多的後衛。曼城摧枯拉朽般地狂勝QPR，讓其在重返英超僅一賽季後降級。
不過在斯坦福橋的這場連穆里尼奧都給傑拉德叫好的比賽裏，1-1的平局注定紅軍最後剩下的一丁點夢想歐冠的念想徹底破碎。
深知這場比賽厲害的利物浦提足了全部精神，而已將英超冠軍攬入懷中的切爾西雖並無鬥志，但利物浦始終無法佔到先手。
特裏的頭球首先讓切爾西領先，但在中場前傑拉德同樣的一記頭球，將比分扳平。
利物浦在比賽裏展現了穩健的作風。傑拉德牢牢掌控中場，而斯特靈和庫迪尼奧時不時突破到切爾西禁區。
切爾西在比賽裏十分大意。傑拉德的進球幾乎是在毫無阻擋的情況下長驅直入。
當然，利物浦也放過了特裏，並讓這位切爾西老將輕鬆將球頂過蘭姆伯特，並由此創造了又一個英超紀錄。
這樣的結果，或許對於分別來自兩軍中的兩位老將都是安慰，他們倆通過這場比賽摒棄兩家豪門之間的火藥味，而同享榮光。
不過，利物浦主教練羅傑斯賽後對法布裏加斯可沒什麼好感。他對BBC說：「法布裏加斯基本失控、還假摔、拉人，該紅牌罰下。」
他說：「我們看來一定會是以英超第五的位置結束賽季了，我們需要通過夏季引入新人，來幫助我們實現更高目標。」
造訪曼城的QPR在被這家豪門狂勝後，直接被踢出英超，並遭受降級厄運。
QPR空虛的後防幫助阿奎羅猛增進球數。這名曼城悍將上演帽子戲法，並通過點球射入第三球。
將QPR打回英冠後，曼城鎖定了自己下賽季歐冠的入場券。
QPR同時可謂是雪上加霜。這家降級的俱樂部由於違反英格蘭足球聯賽的財務公平規定，還將可能被處罰最多5800萬英鎊的罰金。要是到時候交不出罰金的話，QPR將被英冠拒之門外。
不過，但分QPR想保級成功的話，他們必須在最後三場比賽裏都取勝。但顯然，目前球隊的狀態很是問題。
在這場比賽裏，QPR後防鬆散，也根本組織不起來進攻，任憑曼城球員在場上對他們「狂轟濫炸」。
曼城在這場比賽裏的控球率達到60%，而且總共創造了22次進球機會。
QPR曾經的傳奇奧斯汀的努力也無法變現，而降級會讓整個球隊的球員陷入思考，主教練拉姆西的位置能否保住，也是問號。
當然，曼城主教練佩雷格里尼的日子也不好過。據傳，瓜迪奧拉有可能會在夏季取而代之。
佩雷格里尼賽後對阿奎羅的表現非常讚賞。他對BBC說：「我看到的都不是以往的那個阿奎羅了，他現在是漸入佳境。」
佩雷格里尼為阿奎羅喊「加油」。
QPR主教練拉姆西賽後著重對BBC說的就是，他「還是能勝任主教練的人」。
（編譯／責編：孫晨）