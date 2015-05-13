BBC特別分析：格雷澤家族的曼聯恩怨

Image copyright AP Image caption 迪馬利亞成為曼聯第一身價引員

格雷澤家族收購曼聯十年，期間球迷一直抗議不斷。當年美國商人老格雷澤以借貸的方式收購「紅魔」立刻導致俱樂部債台高築。儘管這十年間高層一直予以主帥弗格森信任並放手讓他管理俱樂部，另外在轉會費上看似大方，然而球迷對高層的引員態度一直存有疑慮。

獎杯——曼聯最成功時代

紅魔在格雷澤家族接管後奪得的獎杯數量高於任何一個時代，他們一共拿下了15座獎杯，緊隨其後的是13度奪冠的切爾西。

不過與歐洲其他聯賽的巨人相比，曼聯並沒有佔統治地位。同一時期的巴薩囊括19座冠軍，其中包括3座歐冠獎杯，德甲班霸拜仁17次奪冠。

創紀錄簽約的背後

直到莫耶斯執教紅魔簽約馬塔之前，俱樂部自2005年來的淨轉會費只有5000萬英鎊。

即使算上去年夏季範加爾耗資1.57億重建曼聯，並創俱樂部轉會紀錄以近6000萬英鎊引進迪馬利亞，十年間紅魔總共開支2.75億，而切爾西砸錢3.7億。

儘管爵爺一再否認高層並沒有限制他轉會引員，球迷仍然心存疑慮。

有內部消息透露：從來沒有任何一個格雷澤老闆表示過——我要這個球員，可否斥資買下來？弗格森爵士多次否認轉會限制實在難以令人置信。

債務7.78億降至3.8億

紅魔的債務問題算得上球迷心中最大的梗。俱樂部一度債台高築達7.9億英鎊，當時的年利率甚至達到7000多萬。

收購以來，紅魔球票大漲，季票在2006-09年間從494鎊升至665鎊，本賽季的票價達到705鎊。

天價贊助協議

然而格雷澤家族為曼聯帶來了革命性的贊助協議。

老闆們最初與沃達豐簽約了900萬鎊的球衣贊助協議，當時人人都笑話曼聯吃了虧，但是老闆們不以為然，因為這僅僅是個開始。隨後的幾年，紅魔收到美國保險公司AIG的1400萬英鎊贊助，合同結束時，Aon立馬跟上8000萬英鎊簽下四年合同。

如今雪佛蘭一口氣與曼聯簽下七年合同，而價值高達3.61億，Aon雖然沒有贊助比賽球衣，卻願意拿出1.2億贊助訓練場地及球衣。

另外阿迪達斯的十年7.5億天價球衣贊助將從下個賽季開始。

格雷澤家族也許不會受到所有球迷待見，不得不承認，他們是精明的商人。

（編譯:犁力／責編：友義）