Image copyright BBC World Service Image caption 皮爾斯表示，他必須按照球員狀態來挑選球員。

英國奧運足球隊主教練皮爾斯在接受BBC採訪時表示，如果不只從比賽狀態上挑選球員，他「會晚上睡不著覺」。

倫敦奧組委主席塞巴斯蒂安科日前還對外界表示，如果貝克漢姆能加盟英國奧運足球隊，他「會很高興」。對於這番言論，皮爾斯說，當他宣佈球員名單時，他「可以理解人們(對貝克漢姆落選)的心情」。

皮爾斯表示，如果他要是媒體的話，他「也會不停地問自己這個問題」。

他透露，挑選參加倫敦奧運的球員「是個極其困難、但嚴謹的過程」。他說：「最省事的做法，不就是挑選貝克漢姆，這樣大家就都高興了。」

皮爾斯接著肯定地說：「如果要是那樣的話，就絕對不是一個正確的決定。我就無法在面對媒體的時候，問心無愧地告訴無數雙眼睛，挑選球員的唯一標凖就是他們自身的比賽狀態。」

皮爾斯聳聳肩說：「我不過就是一名足球教練，我挑選球員的唯一標凖就是球員的狀態。無論最終結果如何，我都無愧於心。」

他平靜地說：「如果礙於別的原因，這次用了貝克漢姆，那我這一生都會心裏有愧，徹夜難眠。」

皮爾斯承認，他宣佈名單後，「肯定某些球員會感到失望」。他說：「但如果我不按統一標凖挑選球員的話，就會有更多狀態更好的球員感到失望和不公。」

這名將在倫敦奧運統帥英國國家隊的主教練，同時表示賽程的安排，和需要在英國不同城市比賽，「確實會給球員造成不便」。