Image copyright BBC World Service Image caption 英格蘭足總主席伯恩斯坦希望球員們學習奧運精神。

英格蘭足總主席伯恩斯坦(David Bernstein)希望英超球員能從奧運選手身上「學習體育精神」。

新賽季將至，職業球員在比賽的行為舉止再度成為足總關注的問題。

伯恩斯坦說：「奧運選手在倫敦奧運上所表現出來的職業道德凖則，所有球員都應心嚮往之。」

他補充說：「很重要的一點是，球員們應該發揚在過去兩周(倫敦奧運上)所展現出來的精神。」

這名足總負責人指出，在看到倫敦奧運所體現出來的體育精神後，他認為「球員們都應該珍惜自己的比賽機會，並對自己的言行像奧運選手般負責任」。

伯恩斯坦說：「也只有這樣，才能給癡迷比賽和參與比賽的年輕人以表率。」

就在上月，切爾西隊長特裏剛剛了解自己「種族歧視言論」的官司，而曼聯球員費迪南德也因在推特上不當言論遭足總指控。

伯恩斯坦呼籲，球員們要「更加注意自己的言辭」。

隨著倫敦奧運結束，更多的目光將轉移至即將開戰的英超新賽季。伯恩斯坦表示，這個時候，球員們更應該「展示對比賽的尊重」。

他說：「儘管英超比賽的白熱化毋庸置疑，但球員之間不能因此就喪失對對方球員的尊重。我們應該教育球員們注意嘴下留情。」

他同時指出，在本屆歐錦賽上，球員們在場上、場下「都表現得很得體」，「並沒有出現球員圍攻裁判、或對方球員的現象」。

他進一步指出，英國奧運足球隊在本屆奧運會上的表現「更是可圈可點」。

伯恩斯坦說：「這些優點應該被帶入新賽季。我希望在新賽季裏，球員們不僅可以在頂尖水凖上打比賽，更能在比賽裏尊重對方球員、尊重裁判並尊重比賽本身。」