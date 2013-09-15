埃托奧：穆里尼奧是真漢子 我倆是一類人

Image caption 新加盟切爾西的埃托奧盛讚主教練穆里尼奧。

夏季追隨穆里尼奧來到斯坦福橋的埃托奧在接受BBC採訪時說，他是個「永遠不放棄嘗試的人」。

這名把自己的書叫做《冠軍誕生記》的球員笑著說：「我總是有一個信念，那就是我就是這個時代最偉大的球員。」

他說：「對我而言，對任何事情都要抱著樂於嘗試的心態。」

他透露說，在他轉會到國米之前，他「差一點兒就去了曼城」。

這位曾經三次奪取歐冠獎杯的球員說：「當時幾乎什麼手續都辦齊了，但最後還是穆里尼奧把我引到了國米。」

穆里尼奧

他坦言，他和穆里尼奧交往的歷史曾「充滿仇恨」，「但最終我們倆人之間的感情，從彼此憎恨變為相互充滿尊敬的愛」。

埃托奧笑著說，他到現在還記著那場和穆里尼奧鬧翻的比賽，並說「賽後我們倆人惡語相傷，但事後都很後悔」。

這位曾經在國米攻入超過50個進球的喀麥隆球員說，每次和穆里尼奧的交談都「很過癮、並頗受啟發」。他形容穆里尼奧「就是個真漢子」。

埃托奧說：「打那以後，只要有機會，我都願意追隨穆里尼奧，效力在他的麾下。」

他在評價現任切爾西主教練穆里尼奧時說：「他不僅僅是名主教練，他簡直就是個人物！」

埃托奧說：「穆里尼奧是個真漢子！」

這位上百次效力喀麥隆國家隊的球員接著說：「可能有些人不喜歡穆里尼奧，就是因為這個人口無遮攔，總說真話。」

他指出，在足球這個行業裏，有些事情「有時需要把嘴巴閉上，保持沉默」。

埃托奧說，自己和穆里尼奧「說一樣的話，是一類人」。

他說：「我就是這樣，只要讓我看到我們還應該改進的地方，我就毫不猶豫地說出來，當然也讓我遭到很多口誅筆伐。」

切爾西

埃托奧稱，自己能來斯坦福橋「很榮幸」，並形容切爾西是「世界著名的豪門俱樂部」。

他透露說，在他的短期目標裏，他「根本做夢也沒想到會來切爾西踢球。」

他說：「我覺得，我還得在俄羅斯踢上幾年，沒想到事情發展得這麼快！」

這位從安郅投奔到英超切爾西的球員說：「我當時和穆里尼奧通上話的時候，我一點兒都沒猶豫，就同意追隨他到倫敦踢球。」

埃托奧表示，他會「毫無保留地」為切爾西踢球，並希望「本賽季切爾西能一切順利」。

這名切爾西球員堅定地說：「我的事業巔峰還未到來。」

（編譯/責編：孫晨）