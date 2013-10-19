迪烏夫：非洲足協太腐敗 我不是個壞男孩

Image caption 炮轟塞內加爾足協的球員迪烏夫不認為自己是個爭議人物。

前利物浦球員迪烏夫否認自己是「爭議人物」。他在接受BBC採訪時表示，他炮轟塞內加爾足協腐敗是「實話實說」，並說自己「不是個壞男孩」。

這位說自己「最受不了輸球」的利茲聯隊前鋒說，由於自己「非常熱愛足球」，他非常希望把英超的模式移植到自己的祖國、塞內加爾去。但迪烏夫說：「但塞內加爾足協喜歡的是玩兒政治，他們不喜歡像我這樣有張揚個性的人。」

世界杯

將征戰世界杯說成「根本用不著向別人證明自己」的迪烏夫坦言，無論塞內加爾國家隊用不用他，他都「無所謂」。

他撇了撇嘴說：「我不喜歡他們玩兒的那套政治把戲，所以我也不會和他們同流合污。」

迪烏夫毫無顧忌地說：「塞內加爾把持足球的那幫人根本不懂足球，他們當然在選擇球員的時候，也不會唯才是舉。」

迪烏夫將世界杯對於職業球員的重要性，比作麥加對於穆斯林。他說：「要說到世界杯，那什麼歐洲冠軍杯啊，都不值一提。當一名球員能到世界杯比賽的時候，就會有一種完全不用向別人證明自己的霸氣。」

迪烏夫說：「只要踢過世界杯，就能永載史冊。」

迪烏夫回憶說，當他在職業巔峰期征戰世界杯時，「我們那時都很有個性，我們也曾熱愛我們身披的球衣、熱愛我們的國旗」。他說：「我們那時和塞內加爾球迷同呼吸、共命運。」

迪烏夫話鋒一轉說：「現在情況全變了。我覺得現在的塞內加爾球員喪失了表達自己的自由，無論在場上、還是場下。」

爭議

迪烏夫搶著話頭說：「我從來就不是個爭議人物，這完全是別人強加給我的形像。」

他說，外界熱衷於對他的個人生活諸如紋身、開豪車、戴耳釘等等指指點點，但「都是出於不真正了解」。

迪烏夫說：「我沒有引發爭議，我也不是個壞男孩，我只是一個熱愛生活的人。」

他說：「我經常參加慈善活動，經常助人為樂，而且在塞內加爾也做了很多好事。但好像人們對我做的好事就是熟視無睹，反而對我的負面消息津津樂道。」

迪烏夫說：「反正我現在對別人的白眼看慣了，就算是比賽時有人給我噓聲，我也不在乎。」

但迪烏夫表示，他「最受不了輸球」。

非洲

迪烏夫肯定地說，他「絕不相信」非洲國家的球隊能奪取巴西世界杯冠軍。

他解釋說，除去塞內加爾外，「絕大多數非洲國家的足協都有問題，他們根本不關心足球，只關心能從足球上面撈多少錢。這就是問題的症結。」

迪烏夫說：「但分非洲國家的足協們能幹點兒正事，或許非洲國家的球隊在世界杯還有點兒戲。」

迪烏夫說：「我認為未來十年內，非洲國家都不會在世界足壇有任何作為。」

（編譯／責編：孫晨）