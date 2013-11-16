富勒姆老闆坎恩：老闆和主教練應患難與共

Image caption 富勒姆新老闆坎恩對前任阿爾法耶德表示欽佩。

富勒姆新老闆、美國人坎恩平靜地跟專訪他的BBC前方記者說，前老闆阿爾法耶德將富勒姆發展為「可持續的俱樂部」，他稱，英超裏也不會再有人能做這樣的事了。

這位和前老闆阿爾法耶德一拍即合、入主富勒姆的美國富翁說，他最初對收購英超俱樂部是「抱著參與的心態」考慮的，並「希望通過收購，獲取英超俱樂部的資產」。

傑克遜維爾

他數年前首次經歷的英超比賽就看到富勒姆主場擊敗利物浦，他說，這讓他「親身體驗了現場氣氛和跌宕起伏的情緒」。

同時也是美國橄欖球俱樂部傑克遜維爾俱樂部老闆的坎恩表示，他可不想把這兩家俱樂部「混為一談」。

他果斷地說：「這兩家俱樂部是完全不同的個體！」接著，坎恩話鋒一轉說：「但我們也希望在這兩家俱樂部之間建立起聯繫和紐帶，幫助它們各自成長和發展。」

坎恩表示，他更看中這兩支球隊的「共性」。他說：「如果贊助商能同時贊助這兩家球隊的話，那對我們來講，將是件好事。」

阿爾法耶德

坎恩盛讚富勒姆前老闆阿爾法耶德在執掌富勒姆期間，「做了件非常了不起的事」！

他進一步說：「他(阿爾法耶德)曾經給俱樂部實施有條不紊的規劃，如如何讓俱樂部實現可持續發展等等，並給俱樂部注入大量資金。」

坎恩說：「老實說，我覺得阿爾法耶德曾經在富勒姆做的那些工作，以後在英超不會再有第二人了。」

這位新老闆給予阿爾法耶德極高評價。他說：「阿爾法耶德直接參與俱樂部發展，並在其中發揮至關重要的作用。一點兒都不誇張地說，如果沒有阿爾法耶德，興許富勒姆俱樂部現在早就不復存在了。」

目前，英超似乎來越受到美國富翁的青睞。坎恩在解釋箇中原因時說，這主要是由於英超「越來越受歡迎」，而且「還給足球界樹立好榜樣」。

坎恩特別提到了英超聯賽的「公平原則」、和球員們的「表率作用」。

他笑著說，他自己來到英超以後，也在比賽裏感受到「英格蘭的傳統」，並說球迷的友好、站著看球等等，讓他「感覺良好」。

主教練

對於英超球隊主教練極易「丟飯碗」的現狀，坎恩說：「我倒不以為這很「英國」，但這一點確實很古怪。」

坎恩說，他自己做事的原則是不會動不動就換主帥的，並說：「我不認為換主帥是個什麼有效的手段。」

他說：「我和主教練喬爾彼此都開誠佈公，我和主教練之間的關係必須穩固，無論是春風得意的時候，還是時運不濟的時候。」

這位美國老闆說：「再說，我們都是人，我們有自己的堅強的一面，也有自己脆弱的一面。如何能包容對方才是最重要的。」

他說：「我總結出的一點經驗就是，千萬別腦門一熱，意氣用事。」

目前，富勒姆在還英超降級區掙扎，窘迫的戰績讓主帥喬爾前途未卜。

坎恩沉思了一下，然後仰起頭堅定地說：「越是艱難的階段，越不能倉促做決定。」

（編譯／責編：孫晨）