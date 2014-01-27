貝恩斯續約埃弗頓 埃辛加盟AC米蘭

Image copyright Image caption 貝恩斯有望在埃弗頓效力直至職業生涯結束

埃弗頓後衛貝恩斯與俱樂部簽訂了一份為期四年的新合同。

「太妃糖」舊帥莫耶斯去年夏季轉會期間兩次嘗試簽約這位29歲的後衛皆以失敗告終。

埃弗頓主帥馬丁內斯對簽約非常滿意，他說：「從各個角度來看，都是極大的促進。」

「他是歐洲足壇最優秀的右後衛之一，而且眼下就是世界杯。我很期待萊頓（貝恩斯）的表現。」

貝恩斯是2007年8月以600萬英鎊從維岡競技轉會，他已經為俱樂部出場過260次，舊合同還有18個月結束。

「他的巔峰狀態還在後面，」馬丁內斯說，

「能夠留住萊頓的最好歲月對於埃弗頓意味著很多。尤其是在冬季轉會期間，我們下半賽季擁有實力強勁的陣容。」

「這對於我們來說非常重要，都說一月份需要簽約球員，但是沒有什麼比萊頓一如繼往地為我們效力更好了，他在埃弗頓擁有最好的職業生涯。」

周二英超聯賽埃弗頓將挑戰同城死敵利物浦，穩定下貝恩斯顯然能提升球隊氣勢。

另外切爾西中場埃辛正式轉會AC米蘭，他與紅黑軍團簽約了一份為期17個月的合同。

這位31歲的中場鐵閘在2005年加盟英超，他將在周二亮相聖西羅。

切爾西主帥穆里尼奧在官網上面說：「我們非常高興擁有埃辛的時光，他是個出色的球員。」

埃辛將為AC米蘭效力至2015年6月。

這位加納國腳從里昂以當時俱樂部最高身價（2440萬英鎊）登陸斯坦福橋。

「他把一切都獻給了俱樂部，他的前途無量。」

「我知道他可以繼續打高水平的比賽，我祝願他在意大利和巴西世界杯成功，開心。」

貝恩斯檔案：

出生年月日: 1984年12月11日

英超出場次數: 埃弗頓214次，維岡75次72 for Wigan

進球數: 22

黃牌數: 29

紅牌數: 0

英格蘭國家隊首秀: 2010年3月對埃及國家隊進球數: 1

貝恩斯的進攻能力

自加盟埃弗頓以來，貝恩斯在英超聯賽助攻33次，比其他後衛平均多出14次。

（編譯：犁力 責編：路西）