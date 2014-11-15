克林斯曼：美國聯賽和英超大不同

Image copyright BBC World Service Image caption 克林斯曼說他絕無意執教熱刺，但與老東家有深厚感情，他希望將美國隊帶入下屆世界杯。

參觀完熱刺新訓練基地後，克林斯曼在接受BBC專訪時強調在美國足球大聯盟踢球的感覺和英超有很大不同，但發展迅猛，也很有雄心。

現在執教美國國家隊的這名英超宿將在點評美國隊在本屆世界杯的表現時說，他希望美國隊能一屆比一屆強。他說：「你要想突飛猛進，就必須和世界上的強手過招。」

美國足球

他說，每次他帶領美國隊到歐洲、或南美打比賽，「都是我們的一次學習過程」。

克林斯曼說：「我希望用這種辦法不光挑戰我們現有的國家隊球員，而且能為美國隊發掘更多年輕球員，為下一輪衝擊做好凖備。」

他指出，就是輸球，他也一定要帶著球隊和強隊比賽。他說：「這樣的比賽才能徹底更新球員的打法和思路。」

克里斯曼在說起世界杯期間美國球迷的支持時說：「足球在美國的飛速發展是令人驚訝的。」

他說：「從小球員的培養、到這個聯賽，美國足球界的每一個角落都在不停地發生變化。」

他認為，國家隊在世界大賽的表現將「啟發更多孩子喜歡上足球，也能讓整個聯賽得到提升，最終越來越多的美國球員到歐洲效力」。

克林斯曼笑著說，美國隊是否有朝一日能奪取世界杯是另一回事，但「足球在美國發展飛速，令人興奮。」

在說到美國足球聯盟旗下的俱樂部看上了即將在利物浦走到盡頭的傑拉德時，克林斯曼建議說：「這完全取決於一名球員想要在什麼樣的平台上發展自己。」

他說：「只要還能每周都能打英超、還能征戰歐冠的話，這絕對是非常、非常特別的經歷。」

他說：「如果傑拉德還有機會踢這樣的比賽的話，應該盡可能長地繼續踢下去。」

他說：「如果一名球員想到海外踢球，而且去玩兒一把完全不同的感覺的話，美國足球聯盟就是一個選項。」

克林斯曼形容美國足球大聯盟是「正在迅速成長、變得越來越好、具備雄心壯志、俱樂部主人也都棒得令人難以置信」。

克林斯曼說，到美國踢球和在歐洲踢球「完完全全不一樣」。

克林斯曼稱讚貝克漢姆對美國足球聯盟的發展起到了極大促進作用，而現在在美國踢球的前英超球員吉恩「絕對是美國年輕人的榜樣」。

他說：「前英超球員的到來，也讓美國本地的球員學到如何做一種真正的全天候職業球員。」

他笑著調侃說，如果他現在有選擇是到美國踢球、還是留在歐洲踢歐冠，「我估計我一定會選擇留在歐洲踢歐冠的」。

熱刺

克林斯曼認為，本賽季熱刺的差強的表現「很正常」。

他說：「作為一支球隊，你肯定會有高峰和低谷的起伏階段。」

他分析說：「新主教練波切蒂諾需要時間熟悉球隊，需要時間來引入他想要的球員，也需要時間設計出針對不同球員的打法，這個過程不是一蹴而就的。」

他平靜地說：「波切蒂諾現在這種坐過山車的感覺並不奇怪。經歷這次變化之後，我相信熱刺會向著正確的方向挺進。」

他搖搖頭說：「這些都不會一夜之間都做到了。」

這位前熱刺球員說：「雖然球員和俱樂部的緣分有長有短，但我對效力過的熱刺，一直都懷有無法忘卻的情感。」

克里斯曼笑著說，雖然他和熱刺感情深，但對於有些熱刺球迷想讓他執教熱刺的說法，他的回答是「no、no」。

日前到白鹿巷故地重遊的克林斯曼說：「我熱愛這裏，但我在美國隊的執教是長期的，我要把美國隊帶入下屆世界杯。」

（編譯／責編：孫晨）