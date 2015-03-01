桑德蘭球員拉爾森：我們能沉得住氣

Image copyright BBC World Service Image caption 桑德蘭球員拉爾森認為，英超在過去幾年裏發生很大變化。

上賽季在老特拉福德為桑德蘭攻入制勝球的拉爾森在接受BBC專訪時表示，英超在過去五、六年間發生很大變化。他稱黑貓主帥波耶特「其實是個很心平氣和的人」。

雖然桑德蘭此次在曼聯家門口沒佔到半點便宜鎩羽而歸，但拉爾森在說起上次桑德蘭斗敗曼聯的經歷還是侃侃而談。

他說：「從小就希望能有朝一日在老特拉福德踢進一個球，而我上次不僅進球了，還是決定比賽勝負的制勝球，我當時的感覺肯定好極了。」

上賽季最後關頭上演「勝利大逃亡」的桑德蘭本賽季依舊前景不明。針對黑貓球隊對積分榜上岌岌可危的排名，拉爾森說：「我們現在的排名位置確實沒上上保險，我們也沒按預期打得好。」

他說：「最重要的一點是，我們這個賽季平局的比賽太多了。」

他分析說：「在過去的五、六年裏，英超發生了很大變化。原先有那麼四、五支豪門，而且墊底的球隊也能猜個八九不離十，但現在整個下半部的英超球隊都有可能由於一、兩場比賽而面臨降級的危險。」

他說：「現在英超球隊之間咬得太緊了。」

拉爾森笑著說：「這就要求球隊能保持鎮定，一直拿最好的狀態打到最後一場。」

Image copyright BBC World Service Image caption 拉爾森相信桑德蘭在本賽季依舊能柳暗花明。

他調侃說：「上賽季快結束時，我們曾是墊底的球隊，但最終我們以第14位的排名結束賽季。」

他笑著說：「這種山窮水複的窘境，我們都經歷過。只要盡全力，就能到最後翻盤。」

在說到被媒體描成情緒激動而且大嘴的黑貓主帥波耶特時，拉爾森平靜地說：「其實波耶特是個特心平氣和的人。」

他說：「他對球員們和俱樂部都特別關心，都說他脾氣急，但我眼裏的他是很平靜的，他真心希望球隊能不斷發展好。」

Image copyright BBC World Service Image caption 黑貓球迷上賽季和球隊一起經歷跌宕起伏的保級戰。

拉爾森笑笑說：「當然有時也有恨鐵不成鋼的時候。但這時我們都需要有堅定的心理素質，不受影響地繼續拿出自己的最佳狀態，一直打下去。」

在說到這個賽季如何保級時，拉爾森淡淡地說：「我想就是沉住氣，保持頭腦冷靜，畢竟主教練和我們都擰成一股繩。」

他說：「只要我們一直努力，我們就能留在英超。」

（編譯／責編：孫晨）