凱恩：訓練很艱苦 自信心大增

Image copyright BBC World Service Image caption 熱刺球員凱恩在本賽季一躍成為球隊最耀眼的核心。

熱刺名將凱恩和自己的老隊友、BBC球評傑納斯嘮家常說，漸入佳境的狀態讓自己比賽時更有信心。他說，熱刺青訓球員的崛起，讓球迷們感覺和球員的距離更近。

凱恩上來就說，這個賽季對於熱刺來說「可真不錯」，他形容現在的熱刺球隊是一支由「眾多年輕球員、和一名新主教練以及他的新理念」組成的球隊。

他平靜地說：「當然在這種情況下，球員們和主教練之間首先需要花時間磨合，但隨後我們就越體越好。」

他承認，日常的訓練「很苦」。

凱恩說，他自己覺得這個賽季過得「很過癮」，尤其是「作為前鋒能進球的感覺很好」。

他說：「是啊，我們現在幹得不錯。」

自信心強大

凱恩的老隊友傑納斯還借機問了自己關心的問題。傑納斯表示，當他還在熱刺踢球的時候，他就總琢磨凱恩的那股子好像總也使不完的勁兒是從哪兒來的。傑納斯說：「像我們這批球員，體能總是要逐漸降下來的呀。」

凱恩笑著回應道：「我的體能狀態多少要歸功於主教練波切蒂諾。」

他說：「波切蒂諾知道球員隨著年齡的增長，體能會逐漸下降。所以在賽季前，他針對我設計了很多有關肌肉、體能、力量和速度的訓練。」

這位本賽季攻入26個進球的熱刺名將說：「人們現在都說我的好日子來了，這讓我聽起來很高興。」

他說：「我現在自信心更強大了，尤其是在比賽裏。這一切都歸功於主教練和他的訓練方式。」

凱恩介紹說：「主教練設計了適合我發展的訓練。還不光是我，這個賽季其他表現好的隊友也得益於他設計的訓練方案。」

Image copyright BBC World Service Image caption 脫穎而出的凱恩很感激過去被租借踢球的經歷。

感激租借

凱恩也曾被熱刺租借給包括萊斯特城、米爾沃爾和諾維奇等等多家俱樂部，但他堅定地說，他當時從沒想過他在熱刺的日子已經到頭了。

他說：「能不斷地在職業聯賽裏效力，我就很滿足，尤其還能幫助租借我的俱樂部，比如說米爾沃爾晉級到英冠。」

凱恩嚴肅地說：「聯賽是非常殘酷的，但每次把我租借出去的時候，我都抱著學習的態度。」

他說：「在被租借期間，我想的都是什麼時候回到熱刺，成為一名真正的熱刺球員。」

他說，雖然在被租借到諾維奇和萊斯特城的時候「比較令人失望」，而且總坐冷板凳，但「能實地通過坐板凳鍛煉性情」。

凱恩說：「我對被租借出去的經歷很感激，沒有那些日子，就沒有我的今天。」

自己人

凱恩笑著說，現在每次當他聽到球迷高喊「凱恩是自己人」時，都令他「萌生特別感覺」。

他說，他剛起步踢球的時候，總夢想球迷有朝一日也能在看台上高喊他的名字。

Image copyright BBC World Service Image caption 凱恩曾經的熱刺隊友傑納斯去年底加盟BBC成為球評。

凱恩說，當現在球迷也高喊他的名字時，他感覺「特棒」。

他說：「我希望球迷能老呼喊我的名字，我就必須得多進球。」

凱恩表示，一批從熱刺青訓起家的球員嶄露頭角，讓「球迷們感覺和球員之間的關係更近了。」

凱恩接著說：「從另一方面講，和自己在青訓時就熟悉的隊友如梅森、湯森德等等一起踢球，自然會感覺很默契，我們在場外也都是鐵哥們。」

凱恩說：「熱刺是穩扎穩打走到賽季這個位置的。」

（編譯／責編：孫晨）