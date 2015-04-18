曼城隊長孔帕尼：球員年齡偏大與奪冠無關

Image copyright BBC World Service Image caption 曼城隊長孔帕尼並不願意親口承認已無緣英超冠軍。

曼城隊長孔帕尼日前在接受BBC採訪時，並不願親口承認他們將無緣本賽季冠軍。他爽快地表示，說到底，還是曼城自己沒有在賽季裏拿出他們應有的水平。

在一上來被問到是否奪冠已經徹底「泡湯」時，孔帕尼笑著說：「你得去找別人，讓他說出那段精凖的字眼。」

他說：「我作為隊長，是絕不會在任何情況下認輸的。承認自己輸了，只能是我在地球上最後遇到的事兒。」

孔帕尼話風一轉說：「不過事實上再簡單不過了。通過算術，我們還是有可能達到預期的。但別人也可以通過同樣的算術，判定另外三支球隊中的一支將取而代之。」

孔帕尼說：「我們現在確實落後了。」

這位曼城隊長否認更衣室裏出現過拌嘴的情況。他說：「我們這幫人各個都是勝利者。我們之所以能在如此短的時間裏奪取過英超冠軍，就是因為我們之間都徹頭徹尾、開誠佈公地與對方相處。」

在說到本賽季將極難衛冕時，孔帕尼說：「英超是個很難熬的聯賽，一支球隊必須時時刻刻在比賽裏保持最佳狀態。」

他說：「英超聯賽裏很許多實力很強的豪門球隊，我們需要在相當長的賽季裏，一直保持住最好的水平，這才有可能最終奪取冠軍。」

Image copyright BBC World Service Image caption 孔帕尼認為，外界認定的曼城球員普遍年齡過大將影響奪冠，無非是無聊的揣測。

孔帕尼直截了當地說:「實話實說，在過去兩個月裏，我們的戰績不能體現我們自己本身的應有水平。」

孔帕尼承認在賽季的相當長時間裏，曼城和目前領軍的切爾西之間都難分伯仲。他說：「我們之所以後來落下來了，一個原因就是我們在主場輸球了。曼城在自己的家門口通常是不打敗仗的。」

對於外界就曼城球隊的球員年齡普遍偏大的質疑，孔帕尼一笑了之。

他說：「媒體總得想出點兒由頭來寫故事，所以我們的年齡就成了他們抓住的小辮子。這個賽季我們表現欠佳，他們就會說是球員年齡整體偏大造成的。如果下賽季我們表現好，他們又會說，曼城球員各個都大賽經驗豐富。」

他說：「能否奪冠和我們的年齡毫無關係。」

（編譯／責編：孫晨）