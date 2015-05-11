Image copyright AP Image caption 瓜迪奧拉表示自己下賽季依然執教拜仁

拜仁主帥瓜迪奧拉下賽季將留在拜仁。

最近一直有傳聞稱曼城有意炒掉現任主帥佩萊格里尼瓜迪奧拉執教。這位西班牙主帥最近在慕尼黑走得不順，最近賽事遭遇四連敗。

本周二冠軍杯聯賽第二回合拜仁對陣瓜迪奧拉的老東家巴塞羅那，而上回合拜仁客場0:3敗北，晉級決賽的希望渺茫。

上周日有媒體透露瓜迪奧拉與曼城達成了執教下賽季的口頭協議。歐冠半決賽賽前新聞發佈會時，瓜迪奧拉再次被問及下賽季是否加盟其他俱樂部，他說：「我已經說了2億次了，我下個賽季還在這裏。」 「我的合同還有一年到期，下賽季我還在這裏。」

而曼城主帥佩萊格里尼也因為成績戰績不佳麻煩產生，這位「智力工程師」的合同剛好也有一年到期。

談起半決賽，瓜帥說：「巴塞羅那非常強大，如果我們走神，就會受到懲罰。」 「我們必須學會防守，我們不能全體攻出，我們要把握住比賽。」 「我們是拜仁，在這場比賽之前，我從來沒有說過我們沒有機會。」

瓜迪奧拉在拜仁已經拿下了兩座聯賽冠軍，上賽季歐冠半決賽被皇馬淘汰出局。